Bilo je nekoč: Candace Cameron Bure (Suzy)

Ameriška igralka in producentka se je rodila v Los Angelesu. Že kot otrok je nastopala v oglasih, slavo ji je konec osemdesetih prinesla vloga D. J. Tanner, najstarejše hčerke družine Tanner v seriji Polna hiša. Po koncu snemanja se je začasno umaknila iz igralskega sveta in se posvetila zasebnemu življenju. Leta 1996 se je poročila z nekdanjim profesionalnim hokejistom Valerijem Burejem, s katerim ima tri otroke. V tem obdobju je postala zelo dejavna na področju vere in osebne rasti. Okoli leta 2000 se je vrnila na televizijo, igrala v številnih družinskih filmih ter v nadaljevanju serije Polna hiša, v kateri je znova upodobila D. J. Tanner, tokrat kot odraslo žensko in mamo. Je tudi avtorica več knjig, v katerih govori o veri, materinstvu, ravnovesju med kariero in družino ter osebnem razvoju. Njeno delo združuje igranje, pisanje in javno nastopanje, pri čemer pogosto poudarja pomen družine, religije in pozitivnih življenjskih vrednot.