Bilo je nekoč: Candace Cameron Bure (Suzy)

Ameriška igralka in producentka se je rodila v Los Angelesu. Že kot otrok je nastopala v oglasih, slavo ji je konec osemdesetih prinesla vloga D. J. Tanner, najstarejše hčerke družine Tanner v seriji Polna hiša. Po koncu snemanja se je začasno umaknila iz igralskega sveta in se posvetila zasebnemu življenju. Leta 1996 se je poročila z nekdanjim profesionalnim hokejistom Valerijem Burejem, s katerim ima tri otroke. V tem obdobju je postala zelo dejavna na področju vere in osebne rasti. Okoli leta 2000 se je vrnila na televizijo, igrala v številnih družinskih filmih ter v nadaljevanju serije Polna hiša, v kateri je znova upodobila D. J. Tanner, tokrat kot odraslo žensko in mamo. Je tudi avtorica več knjig, v katerih govori o veri, materinstvu, ravnovesju med kariero in družino ter osebnem razvoju. Njeno delo združuje igranje, pisanje in javno nastopanje, pri čemer pogosto poudarja pomen družine, religije in pozitivnih življenjskih vrednot.

Izhaja iz družine, povezane z zabavno industrijo, njen starejši brat Kirk je prav tako znan igralec.

Veliko časa je preživela na snemanjih in ni hodila v šolo, učitelje je imela kar na prizorišču.

Po zaključku snemanja Polne hiše leta 1995 se je spopadala z bulimijo, o kateri še vedno ozavešča javnost.

Z možem jo je spoznal brat, njuna zveza velja za eno najstabilnejših v Hollywoodu.

Aktivna je tudi kot producentka in sodeluje pri ustvarjanju televizijskih projektov.

Prav tako je prepoznavna po vlogi detektivke Aurore v TV-filmih Skrivnosti Aurore Teagarden.