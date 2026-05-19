ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Cher (Suzy)

Odraščala je v nestabilnem okolju, a je že kot najstnica vedela, da želi postati nekdo, ki bo izstopal.
V zakonu s Sonnyjem, ki je nadzoroval njeno kariero in finance, se je počutila omejeno.
Po prvi ločitvi leta 1975 se je kmalu poročila z Greggom Allmanom, a je bil zakon buren in kratek.
Iz prvega zakona ima sina Chaza Bona, rojenega kot Chastity, iz drugega Elijaha Allmana.
Je ena redkih umetnic z najpomembnejšimi nagradami v zabavni industriji: oskarjem, grammyjem in emmyjem.
Nikoli ni skrivala lepotnih posegov. Vedno je poudarjala, da so njena osebna odločitev.
Imela je več odmevnih razmerij, trenutno je v zvezi s 40 let mlajšim Alexandrom Edwardsom.
Dvajsetega maja bo dopolnila 80 let.
M. F., FOTO: Profimedia
 19. 5. 2026 | 09:00
1:15
A+A-

Kot Cherilyn Sarkisian se je rodila v El Centru v Kaliforniji. V otroštvu je imela težave z branjem in učenjem, a je že tedaj rada pela in igrala. Pri šestnajstih je opustila šolanje in se preselila v Los Angeles, kjer je iskala priložnosti v svetu zabave. Tam je spoznala enajst let starejšega Sonnyja Bona, ki ji je najprej pomagal kot mentor, pozneje sta postala glasbeni in zakonski par ter dosegla velik uspeh s pesmijo I Got You Babe.

Po ločitvi je začela samostojno kariero in se uveljavila kot ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Njeni hiti Believe, If I Could Turn Back Time in Strong Enough so zaznamovali različna obdobja pop glasbe. Uspeh je dosegla tudi kot igralka. Za vlogo v filmu Mesečnica je leta 1988 prejela oskarja za najboljšo igralko, dokazala se je tudi v filmih Maska in Sirene.

Aktivna je kot družbena in politična aktivistka ter zagovornica pravic manjšin, zaradi dolgoletne kariere in karizme pa ostaja ena največjih ikon popularne kulture.

glasbaigralkaHollywoodikonabiografijapop kulturaCherBilo je nekočSuzy
