Bilo je nekoč: Cher (Suzy)

Kot Cherilyn Sarkisian se je rodila v El Centru v Kaliforniji. V otroštvu je imela težave z branjem in učenjem, a je že tedaj rada pela in igrala. Pri šestnajstih je opustila šolanje in se preselila v Los Angeles, kjer je iskala priložnosti v svetu zabave. Tam je spoznala enajst let starejšega Sonnyja Bona, ki ji je najprej pomagal kot mentor, pozneje sta postala glasbeni in zakonski par ter dosegla velik uspeh s pesmijo I Got You Babe.

Po ločitvi je začela samostojno kariero in se uveljavila kot ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Njeni hiti Believe, If I Could Turn Back Time in Strong Enough so zaznamovali različna obdobja pop glasbe. Uspeh je dosegla tudi kot igralka. Za vlogo v filmu Mesečnica je leta 1988 prejela oskarja za najboljšo igralko, dokazala se je tudi v filmih Maska in Sirene.

Aktivna je kot družbena in politična aktivistka ter zagovornica pravic manjšin, zaradi dolgoletne kariere in karizme pa ostaja ena največjih ikon popularne kulture.

V zakonu s Sonnyjem, ki je nadzoroval njeno kariero in finance, se je počutila omejeno.

Po prvi ločitvi leta 1975 se je kmalu poročila z Greggom Allmanom, a je bil zakon buren in kratek.

Iz prvega zakona ima sina Chaza Bona, rojenega kot Chastity, iz drugega Elijaha Allmana.

Je ena redkih umetnic z najpomembnejšimi nagradami v zabavni industriji: oskarjem, grammyjem in emmyjem.

Nikoli ni skrivala lepotnih posegov. Vedno je poudarjala, da so njena osebna odločitev.

Imela je več odmevnih razmerij, trenutno je v zvezi s 40 let mlajšim Alexandrom Edwardsom.