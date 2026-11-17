Rodil se je v mestu Royal Oak v ameriški zvezni državi Michigan, igralsko pot začel po selitvi z očetom v Kalifornijo, kjer je začel obiskovati avdicije. Prve vloge je dobil konec osemdesetih let, med drugim v serijah Čudovita leta, Gospod Belvedere in Zvezdne steze: Naslednja generacija. Največjo prepoznavnost mu je prinesla humoristična serija Sanjaj (Dream On), v kateri je med letoma 1990 in 1996 igral Jeremyja Tupperja, sina glavnega junaka.

Ko so se starši ločili, je bil star tri leta, odtlej je živel pri očetu, z mamo pa ohranil lep odnos.

Pri desetih letih je z agentom podpisal prvo pogodbo o zastopanju.

Pri komaj dvanajstih letih je dobil vlogo Jeremyja Tupperja, ki mu je prinesla veliko prepoznavnost.

Ni si želel ostati zgolj igralec, saj je kot najstnik sanjal tudi o karieri scenarista in producenta.

Za to vlogo je prejel nagrado za mladega umetnika, ki jo podeljuje ameriška neprofitna organizacija za izjemne mlade talente. Leta 1991 je nastopil v grozljivkah Včasih se vrnejo in Draga Dolly, leta 1996 v televizijskem filmu Dallas: J. R. se vrača. Štiri leta pozneje je v seriji Skrivne avanture Julesa Verna upodobil naslovnega junaka. Po letu 2002 se je umaknil iz igralskega sveta, vendar se tega obdobja, predvsem nekdanjih soigralcev, še vedno rad spominja in o njih govori z velikim spoštovanjem.

Prvi zakon se je končal z ločitvijo, aprila 2010 se je poročil s Sarah Vetter, s katero ima hčerko.

V lanskem intervjuju je dejal, da so dogodki 11. septembra 2001 močno vplivali na njegove življenjske odločitve.