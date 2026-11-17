Rodil se je v mestu Royal Oak v ameriški zvezni državi Michigan, igralsko pot začel po selitvi z očetom v Kalifornijo, kjer je začel obiskovati avdicije. Prve vloge je dobil konec osemdesetih let, med drugim v serijah Čudovita leta, Gospod Belvedere in Zvezdne steze: Naslednja generacija. Največjo prepoznavnost mu je prinesla humoristična serija Sanjaj (Dream On), v kateri je med letoma 1990 in 1996 igral Jeremyja Tupperja, sina glavnega junaka.
Za to vlogo je prejel nagrado za mladega umetnika, ki jo podeljuje ameriška neprofitna organizacija za izjemne mlade talente. Leta 1991 je nastopil v grozljivkah Včasih se vrnejo in Draga Dolly, leta 1996 v televizijskem filmu Dallas: J. R. se vrača. Štiri leta pozneje je v seriji Skrivne avanture Julesa Verna upodobil naslovnega junaka. Po letu 2002 se je umaknil iz igralskega sveta, vendar se tega obdobja, predvsem nekdanjih soigralcev, še vedno rad spominja in o njih govori z velikim spoštovanjem.