Bilo je nekoč: Cillian Murphy (Suzy)

Irski igralec se je rodil v mestecu Douglas. Študiral je pravo, a študija ni končal, saj ga je prevzelo igranje. Kariero je začel na odrskih deskah, širšo prepoznavnost je leta 2002 dosegel z vlogo v filmu 28 dni pozneje. Z režiserjem Christopherjem Nolanom je sodeloval pri več filmskih uspešnicah, kot so Batman: Na začetku, Izvor, Dunkirk in Oppenheimer. V slednjem je leta 2023 upodobil očeta atomske bombe in za vlogo prejel več nagrad, med njimi tudi oskarja. Velik uspeh mu je prinesla tudi serija Birminghamske tolpe, v kateri je upodobil Thomasa Shelbyja, vodjo kriminalne družine v Birminghamu po prvi svetovni vojni. Njegova interpretacija hladnega, inteligentnega in karizmatičnega vodje je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih vlog zadnjih let. Kljub slavi skrbno varuje svojo zasebnost. Čeprav velja za enega najbolj cenjenih evropskih igralcev svoje generacije, se izogiba hollywoodskemu blišču in daje prednost mirnemu družinskemu življenju.

S tremi sorojenci je odraščal v učiteljski družini, sprva je sanjal o glasbeni karieri.

Čar gledališča je prvič okusil v srednji šoli, ko ga je učitelj spodbudil k nastopu v šolski predstavi.

V mladosti je prijatelje rad zabaval z imitacijami učiteljev in znanih osebnosti.

Leta 2005 je v filmu Zajtrk na Plutonu upodobil transspolnega mladeniča in za vlogo požel veliko pohval.

Za vlogo Thomasa Shelbyja je intenzivno vadil držo, govorico in način hoje.

Je ponosni Irec in prvi na Irskem rojeni igralec, ki je osvojil oskarja za najboljšo glavno moško vlogo.