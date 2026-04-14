Bilo je nekoč: Cynthia Nixon (Suzy)

Prvič je pred kamero nastopila pri 12 letih. Bila je zelo disciplinirana učenka in študirala na kolidžu Barnard, kjer je razvijala svoj igralski talent. Preden je svetovni javnosti postala znana kot Miranda Hobbes v seriji in filmih Seks v mestu, se je pojavljala v različnih televizijskih serijah in filmih. V gledališču, filmu in na televiziji je uprizorila več kot sto vlog. Je zagovornica pravic LGBTQ+ skupnosti, enakosti spolov in javnega šolskega sistema. Leta 2012 se je poročila z aktivistko Christine Marinoni, s katero ima sina. Leta 2006 je javno razkrila, da se je uspešno spopadla z rakom dojke, kar je še povečalo njen ugled zagovornice ozaveščanja o zdravju. Je vsestranska umetnica, njeno življenje odraža harmonijo med družino, kariero in aktivizmom, zaradi česar izstopa med zvezdniki.