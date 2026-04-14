Bilo je nekoč: Cynthia Nixon (Suzy)

Prvič je pred kamero nastopila pri 12 letih. Bila je zelo disciplinirana učenka in študirala na kolidžu Barnard, kjer je razvijala svoj igralski talent. Preden je svetovni javnosti postala znana kot Miranda Hobbes v seriji in filmih Seks v mestu, se je pojavljala v različnih televizijskih serijah in filmih. V gledališču, filmu in na televiziji je uprizorila več kot sto vlog. Je zagovornica pravic LGBTQ+ skupnosti, enakosti spolov in javnega šolskega sistema. Leta 2012 se je poročila z aktivistko Christine Marinoni, s katero ima sina. Leta 2006 je javno razkrila, da se je uspešno spopadla z rakom dojke, kar je še povečalo njen ugled zagovornice ozaveščanja o zdravju. Je vsestranska umetnica, njeno življenje odraža harmonijo med družino, kariero in aktivizmom, zaradi česar izstopa med zvezdniki.

Otroštvo, zaznamovano z ločitvijo staršev, je večinoma preživljala ob mami, igralki Anne Knoll.

Kot najstnica je hkrati obiskovala srednjo šolo, nastopala na Broadwayu in igrala v več filmih.

Med njenimi zgodnejšimi nastopi je bila vloga v filmu Vse na kocki (Let it ride) iz leta 1989.

Z vlogo ambiciozne odvetnice v seriji Seks v mestu si je prislužila nagrado emmy.

Po zaključku serije je za vlogi v dramah Zajčja luknja in Lisičke osvojila gledališki nagradi tony.

Pred poroko s sedanjo ženo je bila v daljši zvezi z Dannyjem Mozesom, s katerim ima sina in hčerko.