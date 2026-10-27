Bilo je nekoč: Danny Boyle (Suzy)

Britanski filmski režiser in producent, znan po izrazitem vizualnem slogu, dinamični montaži in raznolikih filmskih zgodbah, se je rodil v Radcliffu in odraščal v delavski družini irskih korenin. Na univerzi v Bangoru v Walesu je študiral angleščino in dramsko umetnost, kariero začel v gledališču ter se pozneje uveljavil na televiziji. Filmski preboj mu je leta 1994 prinesel Plitvi grob, ki je prejel bafto za najboljši britanski film.

Mednarodno prepoznavnost je dosegel z dramo Trainspotting, posneto po romanu Irvina Welsha. Sledili so filmi Obala, 28 dni pozneje, Sončna svetloba in 127 ur. Velik uspeh je leta 2008 doživel z uspešnico Revni milijonar. Med njegovimi poznejšimi deli so Steve Jobs, T2 Trainspotting in 28 let pozneje. Velja za enega najvidnejših britanskih režiserjev svoje generacije, njegovo ustvarjanje pa zaznamujejo izvirno pripovedovanje, premišljena uporaba glasbe in spretno prepletanje družbenokritičnih dram, trilerjev, grozljivk ter komedij.

Na mamino željo je želel postati duhovnik, vendar mu je vstop v semenišče odsvetoval prav dušni pastir.

V psihološkem trilerju Obala je glavno vlogo odigral Leonardo DiCaprio.

Film Revni milijonar je prejel deset nominacij za oskarja in osvojil osem zlatih kipcev, med njimi za najboljšo režijo.

Leta 2012 je režiral otvoritveno slovesnost poletnih olimpijskih iger v Londonu.

Z nekdanjo dolgoletno partnerko Gail Stevens ima tri odrasle otroke: Gabriela, Grace in Caitlin.

Njegov najnovejši film Črnilo je svetovno premiero doživel na letošnjem Beneškem filmskem festivalu.