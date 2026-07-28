Bilo je nekoč: Danny Glover (Suzy)

Rodil se je v San Franciscu in odraščal v družini, dejavni v boju za državljanske pravice. Sprva je študiral ekonomijo, pozneje pa se je posvetil igranju in se izobraževal na gledališki šoli Black Actors' Workshop. Kariero je začel v gledališču, svetovno slavo pa mu je prinesla vloga policista Rogerja Murtaugha v filmski seriji Smrtonosno orožje. Njegov opus vključuje številne odmevne filme, med njimi so Barva škrlata, Priča, Predator 2, Angeli na robu igrišča in Mandela.
Redno nastopa tudi na televiziji in v gledališču. Znan je kot zavzet borec za socialne, delavske in človekove pravice. Kot ambasador sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami ter se zavzema za enakost, dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Za svoje umetniško delo in prispevek k boljši družbi je prejel številna priznanja ter velja za enega najprepoznavnejših ameriških igralcev svoje generacije, ki je uspešno povezal bogato igralsko kariero z družbenim angažmajem.