Bilo je nekoč: Danny Glover (Suzy)

Rodil se je v San Franciscu in odraščal v družini, dejavni v boju za državljanske pravice. Sprva je študiral ekonomijo, pozneje pa se je posvetil igranju in se izobraževal na gledališki šoli Black Actors' Workshop. Kariero je začel v gledališču, svetovno slavo pa mu je prinesla vloga policista Rogerja Murtaugha v filmski seriji Smrtonosno orožje. Njegov opus vključuje številne odmevne filme, med njimi so Barva škrlata, Priča, Predator 2, Angeli na robu igrišča in Mandela.

Redno nastopa tudi na televiziji in v gledališču. Znan je kot zavzet borec za socialne, delavske in človekove pravice. Kot ambasador sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami ter se zavzema za enakost, dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Za svoje umetniško delo in prispevek k boljši družbi je prejel številna priznanja ter velja za enega najprepoznavnejših ameriških igralcev svoje generacije, ki je uspešno povezal bogato igralsko kariero z družbenim angažmajem.

V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.

Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.

Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.

Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.

Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.

Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.

Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.