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Bilo je nekoč: Danny Glover (Suzy)

Svetovno slavo mu je prinesla vloga v Smrtonosnem orožju, ob bogati igralski karieri pa je življenje posvetil tudi boju za človekove pravice.
Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.

Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.

Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.

Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.

V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.

V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.

Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.

Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.

Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.

Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.

Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.

Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.

Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.

Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.

Dvaindvajsetega julija je praznoval 80. rojstni dan.

Dvaindvajsetega julija je praznoval 80. rojstni dan.

Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.
Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.
V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.
Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.
Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.
Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.
Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.
Dvaindvajsetega julija je praznoval 80. rojstni dan.
M. F., Foto Profimedia, Iandeyerule/instagram
 28. 7. 2026 | 09:00
 28. 7. 2026 | 09:11
1:16
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Rodil se je v San Franciscu in odraščal v družini, dejavni v boju za državljanske pravice. Sprva je študiral ekonomijo, pozneje pa se je posvetil igranju in se izobraževal na gledališki šoli Black Actors' Workshop. Kariero je začel v gledališču, svetovno slavo pa mu je prinesla vloga policista Rogerja Murtaugha v filmski seriji Smrtonosno orožje. Njegov opus vključuje številne odmevne filme, med njimi so Barva škrlata, Priča, Predator 2, Angeli na robu igrišča in Mandela.

Redno nastopa tudi na televiziji in v gledališču. Znan je kot zavzet borec za socialne, delavske in človekove pravice. Kot ambasador sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami ter se zavzema za enakost, dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Za svoje umetniško delo in prispevek k boljši družbi je prejel številna priznanja ter velja za enega najprepoznavnejših ameriških igralcev svoje generacije, ki je uspešno povezal bogato igralsko kariero z družbenim angažmajem.

V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.
V otroštvu je imel zaradi disleksije težave z branjem in učenjem.

Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.
Sprva je delal kot mestni uradnik, resno se je študiju igre posvetil šele pri skoraj tridesetih letih.

Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.
Njegova vloga policista Rogerja Murtaugha je postala kultna.

Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.
Uspešno se je spopadel tudi z epilepsijo in že več desetletij nima napadov.

Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.
Iz zakona z avtorico in podjetnico Asake Bomani, ki se je končal leta 2000, ima hčerko Mandiso Glover.

Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.
Leta 2022 je za umetniški prispevek družbi in dolgoletno humanitarno delo prejel častnega oskarja.

Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.
Pred kratkim je razkril, da že več let živi z alzheimerjevo boleznijo.

Dvaindvajsetega julija je praznoval 80. rojstni dan.
Dvaindvajsetega julija je praznoval 80. rojstni dan.

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