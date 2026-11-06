Bilo je nekoč: David Schwimmer (Suzy)

Ameriški igralec se je rodil v New Yorku, odraščal pa v Los Angelesu, kjer se je že v srednješolskih letih navdušil nad gledališčem. Na univerzi Northwestern v Illinoisu je diplomiral iz gledališča in govorništva. Na začetku kariere se je pojavljal v serijah, kot so Zakon v Los Angelesu, Čudovita leta in Newyorška policija. Leta 1994 je bil izbran za vlogo paleontologa Rossa Gellerja v kultni seriji Prijatelji, za katero je bil nominiran za emmyja. Po njenem koncu leta 2004 je nadaljeval kariero na filmskih platnih in gledaliških odrih. Med drugim je posodil glas žirafi Melmanu v animirani franšizi Madagaskar. Uveljavil se je še kot producent in režiser, leta 2016 je v seriji Ljudstvo proti O. J. Simpsonu upodobil Roberta Kardashiana in si prislužil novo nominacijo za emmyja. Iz sedemletnega zakona s fotografinjo Zoe Buckman ima hčerko Cleo. Poleg umetniškega ustvarjanja se zavzema za ozaveščanje o spolnem nasilju.

Njegovi starši so bili odvetniki, s sestro je odraščal v družini, ki je zagovarjala družbeno pravičnost.

Po diplomi leta 1988 je soustanovil gledališko skupino Lookingglass Theatre Company.

Nastopil je v vseh 236 epizodah serije Prijatelji, vendar ni želel, da bi ga ljudje poznali le kot Rossa.

V miniseriji Bratovščina neustrašnih je nastopil v vlogi kapitana Herberta Sobela.

Režiral je filma Teci, bajsi, teci in Zaupanje.

Z Zoe sta se poročila leta 2010, leto pozneje dobila hčerko, po sedmih letih zakona sta se razšla.