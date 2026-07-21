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Bilo je nekoč: Diane Kruger (Suzy)

Pri šestnajstih letih se je preselila v Pariz, kjer je uspešno zakorakala v svet mode.
V filmu Troja je zaigrala ob Bradu Pittu, Orlandu Bloomu in Ericu Bani.

V filmu Troja je zaigrala ob Bradu Pittu, Orlandu Bloomu in Ericu Bani.

Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.

Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.

Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.

Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.

Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.

Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.

Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.

Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.

Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.

Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.

Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.

Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.

Petnajstega julija je praznovala 50. rojstni dan.

Petnajstega julija je praznovala 50. rojstni dan.

V filmu Troja je zaigrala ob Bradu Pittu, Orlandu Bloomu in Ericu Bani.
Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.
Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.
Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.
Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.
Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.
Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.
Petnajstega julija je praznovala 50. rojstni dan.
M. F., Foto: profimedia, dianekruger/instagram
 21. 7. 2026 | 14:25
1:13
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Nemška igralka in nekdanja manekenka se je kot Diane Heidkrüger rodila v kraju Algermissen. Pri šestnajstih letih se je preselila v Pariz, kjer je uspešno zakorakala v svet mode. Sodelovala je z uglednimi modnimi hišami in krasila naslovnice številnih modnih revij, vendar jo je bolj kot modna pista privlačilo igranje. Po študiju na igralski šoli Cours Florent v Parizu je dobila prve filmske vloge, svetovno prepoznavnost ji je leta 2004 prinesla vloga Helene v zgodovinskem spektaklu Troja. Istega leta je zaigrala tudi v uspešnici Zaklad pozabljenih, v naslednjih letih je navdušila še v filmih Neslavne barabe in Neznanec. Tekoče govori nemško, francosko in angleško ter pogosto sodeluje pri mednarodnih filmskih projektih. Od leta 2016 je v zvezi z igralcem Normanom Reedusom, s katerim ima hčerko. Velja za eno najuspešnejših nemških igralk svoje generacije, ki je zgradila zavidljivo mednarodno kariero tako v evropski kot hollywoodski filmski industriji.

Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.
Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.

Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.
Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.

Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.
Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.

Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.
Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.

Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.
Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.

Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.
Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.

Petnajstega julija je praznovala 50. rojstni dan.
Petnajstega julija je praznovala 50. rojstni dan.

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