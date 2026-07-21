Bilo je nekoč: Diane Kruger (Suzy)

Nemška igralka in nekdanja manekenka se je kot Diane Heidkrüger rodila v kraju Algermissen. Pri šestnajstih letih se je preselila v Pariz, kjer je uspešno zakorakala v svet mode. Sodelovala je z uglednimi modnimi hišami in krasila naslovnice številnih modnih revij, vendar jo je bolj kot modna pista privlačilo igranje. Po študiju na igralski šoli Cours Florent v Parizu je dobila prve filmske vloge, svetovno prepoznavnost ji je leta 2004 prinesla vloga Helene v zgodovinskem spektaklu Troja. Istega leta je zaigrala tudi v uspešnici Zaklad pozabljenih, v naslednjih letih je navdušila še v filmih Neslavne barabe in Neznanec. Tekoče govori nemško, francosko in angleško ter pogosto sodeluje pri mednarodnih filmskih projektih. Od leta 2016 je v zvezi z igralcem Normanom Reedusom, s katerim ima hčerko. Velja za eno najuspešnejših nemških igralk svoje generacije, ki je zgradila zavidljivo mednarodno kariero tako v evropski kot hollywoodski filmski industriji.

Starši so se ločili, ko je bila še otrok, zato je njo in brata večinoma vzgajala mama.

Kot deklica je več let plesala balet, a ga je morala zaradi poškodbe kolena opustiti.

Vrata v svet visoke mode ji je odprla uvrstitev v finale tekmovanja agencije Elite Model Management.

Z Liamom Neesonom v filmski uspešnici Neznanec.

Za vlogo v nemškem filmu Iz nič je na festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo igralko.

Leta 2018 se je razveselila hčerke, katere imena ni javnosti nikoli razkrila.