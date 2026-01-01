Bilo je nekoč: Diane Sawyer (Suzy)

Rodila se je v Glasgowu v Kentuckyju. Zgodaj je pokazala smisel za govorništvo in pisanje, uspešno se je udeleževala šolskih razprav. Leta 1967 je diplomirala iz angleščine in se kot vremenarka zaposlila na lokalni televiziji, leta 1970 odšla v Washington. Ker ni dobila dela na televiziji, se je prijavila na delovna mesta v vladnih uradih. Postala je asistentka namestnika tiskovnega predstavnika Bele hiše in napredovala v sodelavko osebja predsednika ZDA Richarda Nixona. Z odhodom njegove administracije se je vrnila v novinarstvo, sprva je bila poročevalka za CBS News, nato sovoditeljica jutranjih novic.

Leta 1984 je postala prva ženska poročevalka oddaje 60 minut in si utrdila položaj v medijih. Leta 1989 je prestopila k ABC News, kjer je bila od 2009. do 2014. glavna voditeljica večernih novic. Slovi po poglobljenem poročanju in intervjujih. Dobila je več nagrad, med njimi dva emmyja, ter bila sprejeta v Dvorano slavnih Televizijske akademije.

V najstništvu jo je zaznamovala nenadna smrt očeta, sodnika in vplivne javne osebnosti.

Radovednost je postala vodilo njenega poklicnega uspeha.

Bila je dodeljena ekipi Nixonovega odvetnika v aferi Watergate.

Leta 1988 se je poročila z režiserjem, producentom in igralcem Mikom Nicholsom.

Velja za eno najvplivnejših televizijskih intervjuvank v Združenih državah Amerike.

Leta 2010 je prejela nagrado Peabody za odličnost v medijih, leta 2014 je uradno zaključila kariero.