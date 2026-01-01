Bilo je nekoč: Diane Sawyer (Suzy)

Rodila se je v Glasgowu v Kentuckyju. Zgodaj je pokazala smisel za govorništvo in pisanje, uspešno se je udeleževala šolskih razprav. Leta 1967 je diplomirala iz angleščine in se kot vremenarka zaposlila na lokalni televiziji, leta 1970 odšla v Washington. Ker ni dobila dela na televiziji, se je prijavila na delovna mesta v vladnih uradih. Postala je asistentka namestnika tiskovnega predstavnika Bele hiše in napredovala v sodelavko osebja predsednika ZDA Richarda Nixona. Z odhodom njegove administracije se je vrnila v novinarstvo, sprva je bila poročevalka za CBS News, nato sovoditeljica jutranjih novic.
Leta 1984 je postala prva ženska poročevalka oddaje 60 minut in si utrdila položaj v medijih. Leta 1989 je prestopila k ABC News, kjer je bila od 2009. do 2014. glavna voditeljica večernih novic. Slovi po poglobljenem poročanju in intervjujih. Dobila je več nagrad, med njimi dva emmyja, ter bila sprejeta v Dvorano slavnih Televizijske akademije.