ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Dolly Parton (Suzy)

V Tennesseeju rojena ameriška pevka, tekstopiska, igralka in humanitarka je ena največjih ikon kantri glasbe.
M. F., Foto: Profimedia
 27. 1. 2026 | 09:00
1:14
A+A-

Bila je četrti od dvanajstih otrok v revni družini in je že kot deklica pokazala izjemen glasbeni talent. Po srednji šoli se je preselila v Nashville, tam je sodelovala s pevcem Porterjem Wagonerjem in z njim nastopala v njegovi televizijski oddaji, pozneje pa začela samostojno kariero. V sedemdesetih in osemdesetih je postala svetovna zvezda, njeni največji hiti so Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 in Coat of Many Colors. Leta 1986 je v mestu Pigeon Forge odprla zabaviščni park Dollywood in leta 1995 ustanovila dobrodelni program Imagination Library, ki otrokom brezplačno podarja knjige in spodbuja branje. Prodala je več kot sto milijonov plošč, dobila enajst nagrad grammy in zvezdo na aveniji slavnih. Od leta 1966 do njegove smrti marca lani je bila srečno poročena s Carlom Deanom, par ni imel otrok. Velja za simbol avtentičnosti, delavnosti in dobrodelnosti.

