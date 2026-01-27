Bilo je nekoč: Dolly Parton (Suzy)

Bila je četrti od dvanajstih otrok v revni družini in je že kot deklica pokazala izjemen glasbeni talent. Po srednji šoli se je preselila v Nashville, tam je sodelovala s pevcem Porterjem Wagonerjem in z njim nastopala v njegovi televizijski oddaji, pozneje pa začela samostojno kariero. V sedemdesetih in osemdesetih je postala svetovna zvezda, njeni največji hiti so Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 in Coat of Many Colors. Leta 1986 je v mestu Pigeon Forge odprla zabaviščni park Dollywood in leta 1995 ustanovila dobrodelni program Imagination Library, ki otrokom brezplačno podarja knjige in spodbuja branje. Prodala je več kot sto milijonov plošč, dobila enajst nagrad grammy in zvezdo na aveniji slavnih. Od leta 1966 do njegove smrti marca lani je bila srečno poročena s Carlom Deanom, par ni imel otrok. Velja za simbol avtentičnosti, delavnosti in dobrodelnosti.

Pri štirih letih je pela na cerkvenih srečanjih in pri desetih prvič nastopila v radijski oddaji.

V pomoč družini je kot najstnica za prodajo šivala oblačila za lutke in sosedom prodajala marmelado.

Večkrat je poudarila, da je njun dolgi zakon rezultat vzajemne podpore in humorja.

Igrala je tudi v filmih, med drugimi v Jeklenih Magnolijah.

Priznava več lepotnih popravkov, vendar pravi, da gre za previdno in zmerno korekcijo.

Zaradi težav z zdravjem je morala odpovedati lani načrtovane koncerte v Las Vegasu.