Bilo je nekoč: Emily Deschanel (Suzy)

Njen oče Caleb Deschanel je direktor fotografije in režiser, mama Mary Jo Deschanel igralka. Že v mladosti je kazala zanimanje za nastopanje, na bostonski univerzi je študirala gledališče, na velikem platnu debitirala leta 1994 z manjšo vlogo v filmu Lahko se zgodi tudi vam. Sledili so nastopi v filmih Hladni vrh, Alamo in Spider-Man 2. Prelomnica v njeni karieri je prišla leta 2005, ko je dobila glavno vlogo v seriji Kosti.

Kot dr. Temperance Brennan je ob televizijskem partnerju Davidu Boreanazu več kot desetletje reševala zapletene zločine, serija ji je prinesla mednarodno prepoznavnost. Med njenim snemanjem je prevzela tudi producentske naloge. Leta 2010 se je poročila z igralcem in scenaristom Davidom Hornsbyjem, s katerim ima dva sinova. Poleg igranja se posveča tudi dejavnostim, povezanim z zaščito živali, ter sodeluje pri različnih filmskih in televizijskih projektih.

S sestro sta že zgodaj spoznali nekoliko nenavaden način življenja, ki ga prinaša odraščanje v filmskem svetu.

Pred začetkom igralske kariere je želela pridobiti uradno izobrazbo in izkušnje.

Serija Kosti se je predvajala do leta 2017 in je obsegala 245 epizod.

Njena mlajša sestra je igralka in glasbenica Zooey Deschanel.

Kljub priljubljenosti z možem zasebnega življenja ne izpostavljata javnosti.

Leta 2022 je v seriji Hudič v Ohiu upodobila psihiatrinjo Suzanne Mathis.