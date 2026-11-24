Odraščala je v igralski družini in pred kamerami nastopila že zelo mlada. Prve vloge je dobila na televiziji, nato se je uveljavila tudi na velikih platnih. Med njenimi najbolj odmevnimi zgodnjimi vlogami so nastopi v filmih Jeremy, Oda Billyju Joeju, Mornarček v modrem in televizijskem filmu Naše mesto. Posebej velja omeniti televizijski film Mala Mo, v katerem je leta 1978 prepričljivo upodobila teniško igralko Maureen Connolly.

V naslednjih desetletjih je igrala v filmih Kalifornijske sanje, Te ustnice, te oči, Nočni prehod in Melanie ter v več televizijskih serijah, med drugim v seriji Zakon in red. Čeprav nikoli ni postala ena največjih hollywoodskih zvezdnic, je z dolgoletno igralsko kariero pustila prepoznaven pečat predvsem v filmski in televizijski produkciji sedemdesetih in osemdesetih let.

Njena mama Lenka Peterson je bila igralka, oče Daniel O'Connor producent in sodelavec televizijske mreže NBC.

Nekoč je dejala, da je bilo igralstvo edino, kar jo je v mladosti zares zanimalo.

Z Robbyjem Bensonom je večkrat igrala romantični par, med drugim tudi v filmu Jeremy.

Za vlogo v filmu Melanie je 1983. prejela nagrado genie, ki jo podeljuje Kanadska filmska akademija.

Ob igralski karieri je študirala na Univerzi v New Yorku in diplomirala na kolidžu Purchase.

Novembra 1985 se je poročila z Douglasom Sternom, s katerim ima dve hčeri.