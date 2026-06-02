Bilo je nekoč: Helena Bonham Carter (Suzy)

Rodila se je v Londonu. Igra jo je privlačila že v mladosti, čeprav ji je družina sprva nasprotovala. Prve večje igralske priložnosti je dobila v osemdesetih letih, preboj ji je prinesel film Soba z razgledom, v katerem je navdušila s prefinjeno igro. V naslednjih letih je pogosto nastopala v kostumskih dramah in si prislužila oznako kraljica korzetov. Svojo igralsko širino je dokazala v filmih Klub golih pesti, Krila golobice in Kraljev govor. Posebno poglavje v njeni karieri predstavlja dolgoletno sodelovanje z režiserjem Timom Burtonom, s katerim sta bila nekaj časa par. Skupaj sta ustvarila uspešnice, kot so Sweeney Todd: Hudičev brivec, Alica v čudežni deželi in Mrtva nevesta. Slovi po ekscentričnem slogu, nenavadnih vlogah in izjemni karizmi, pogosto upodablja kompleksne, temačne like. Poleg filmskega dela je znana po neposrednosti, humorju in podpori različnim dobrodelnim projektom. Velja za eno najuspešnejših in najbolj cenjenih britanskih igralk sodobnega časa.

Odraščala je v vplivni in premožni družini, obdana z razpravami o kulturi, umetnosti in javnem življenju.

Ni obiskovala igralske akademije, igre se je učila predvsem s prakso, snemanji in delom z režiserji.

Ko je leta 1985 dobila vlogo v filmu Soba z razgledom, je bila stara devetnajst let.

Vlogi v filmih Krila golobice in Kraljev govor sta ji prinesli nominaciji za oskarja.

Izkazala se je tudi z vlogo princese Margarete v seriji Krona.