Bilo je nekoč: Henry Winkler (Suzy)

Že kot šolar je nastopal v šolskih predstavah, saj mu je dal oder občutek smisla in pripadnosti. To ga je spodbudilo, da je kljub nasprotovanju staršev sledil svojim sanjam.

Po študiju na kolidžu Emerson in Dramski šoli Yale je začel igralsko kariero na odru in televiziji. V sedemdesetih letih je kot Fonzie postal ikona v nadaljevanki Srečni dnevi in za vlogo dobil dva zlata globusa.

Zaradi šarma je postal del popularne kulture, po koncu serije je nadaljeval kariero v filmih, na televiziji in v produkciji, tudi z ustvarjanjem otroških vsebin. Je avtor del za otroke, kot so knjige o Hanku Zipzerju, dečku z disleksijo, kjer izhaja iz lastnih izkušenj in po katerih je nastala serija.

Prejel je številne nagrade in priznanja za osveščanje o disleksiji, zaradi prispevka k zabavni kulturi je leta 1981 na pločniku slavnih dobil zvezdo.

Napet odnos z očetom je dolgo zaznamoval njegovo samopodobo, a mu je dal tudi moč, da je pozneje dokazal svojo vrednost.

Z veliko truda je diplomiral in nato na dramski šoli Yale opravil magisterij: izjemen dosežek za otroka, označenega za neuspešnega učenca.

Disleksijo so mu diagnosticirali šele po štiridesetem letu, ko je njegov lik Fonzieja že postal kulten.

Za vlogo Gena Cousineauja v seriji Barry je leta 2018, star 72 let po več kot 40 letih nominacij, prejel prvega emmyja.

O ljubezni do ribolova napisal knjigo z naslovom Na reki še nisem srečal norca (I've Never Met an Idiot on the River).

Z Ronom Howardom, soigralcem iz serije Srečni dnevi, in njunima hčerama Zoe in Bryce