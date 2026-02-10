Bilo je nekoč: Isla Fisher (Suzy)

Že kot deklico sta jo zanimala gledališče in televizija, nastopala je tudi v šolskih ter lokalnih televizijskih projektih. Pri 21 letih je odšla na mednarodno gledališko šolo Jacques Lecoq v Parizu, kjer je študirala klovnstvo, pantomimo, glasbeno gledališče ter italijansko komedijo. Kariero je začela v avstralski nadaljevanki Sončni zaliv, nato je prestopila v hollywoodsko filmsko industrijo. Svetovno javnost je prvič očarala leta 2005 v romantični komediji Lovca na družice. Sledila je vloga Rebecce Bloomwood v filmu Strastna zapravljivka, nato je sodelovala v franšizi Mojstri iluzij in v animiranem filmu Pet legend, v kateri je glas posodila liku Beansu. Slovi po raznolikih vlogah, poleg tega je pisateljica otroških knjig in mama treh otrok, ki so se ji rodili v zakonu s Sasho Baronom Cohenom.

Je hči škotskih staršev, njen oče je bil ob njenem rojstvu v Omanu bančnik za Združene narode.

V družini, v kateri je odraščala s štirimi brati, je razvila odgovornost ter sočutje.

Zaradi multikulturnega okolja, v katerem je odraščala, je hitro dobila občutek za različne naglase.

S Sasho Baronom Cohenom sta se poročila leta 2010, leta 2023 sta vložila zahtevo za ločitev.