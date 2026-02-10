  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Isla Fisher (Suzy)

V Omanu rojena igralka in avtorica se je z družino od tam najprej preselila na Škotsko, pri šestih letih nato še v avstralski Perth.
Je hči škotskih staršev, njen oče je bil ob njenem rojstvu v Omanu bančnik za Združene narode.

V družini, v kateri je odraščala s štirimi brati, je razvila odgovornost ter sočutje.

Zaradi multikulturnega okolja, v katerem je odraščala, je hitro dobila občutek za različne naglase.

S Sasho Baronom Cohenom sta se poročila leta 2010, leta 2023 sta vložila zahtevo za ločitev.

Leta 2014 in 2015 je dobrodelni dražbi za pomoč otrokom iz revnih družin namenila podpisane čevlje.

Igrala je v prvem in tretjem delu Mojstrov iluzij, med snemanjem drugega je bila noseča.

Tretjega januarja je praznovala 50 let.

Že kot deklico sta jo zanimala gledališče in televizija, nastopala je tudi v šolskih ter lokalnih televizijskih projektih. Pri 21 letih je odšla na mednarodno gledališko šolo Jacques Lecoq v Parizu, kjer je študirala klovnstvo, pantomimo, glasbeno gledališče ter italijansko komedijo. Kariero je začela v avstralski nadaljevanki Sončni zaliv, nato je prestopila v hollywoodsko filmsko industrijo. Svetovno javnost je prvič očarala leta 2005 v romantični komediji Lovca na družice. Sledila je vloga Rebecce Bloomwood v filmu Strastna zapravljivka, nato je sodelovala v franšizi Mojstri iluzij in v animiranem filmu Pet legend, v kateri je glas posodila liku Beansu. Slovi po raznolikih vlogah, poleg tega je pisateljica otroških knjig in mama treh otrok, ki so se ji rodili v zakonu s Sasho Baronom Cohenom.

