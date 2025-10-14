Bilo je nekoč: Jane Goodall (Suzy)

Rodila se je 3. aprila 1934 v Londonu. Ko je bila stara eno leto, ji je oče podaril plišasto opico Jubilee, ki jo je imela vse do starosti. Večini se je zdela strašljiva, a Jane jo je oboževala. Iz ljubezni do živali postala antropologinja in primatologinja. Bila je avtorica pionirskih raziskav šimpanzov v narodnem parku Gombe v Tanzaniji, ki jih je začela leta 1960.
Njeno delo je spremenilo razumevanje odnosa med človekom in primati: odkrila je, da šimpanzi uporabljajo orodja, čustvujejo in živijo v kompleksnih družbenih strukturah, kar je ovrglo dotedanje predstave o razlikah med ljudmi in živalmi. Bila je strastna zagovornica varovanja narave, dobrobiti živali in trajnostnega razvoja. Leta 1977 je ustanovila Inštitut Jane Goodall, ki se posveča zaščiti šimpanzov in njihovega naravnega okolja. Bila je navdih generacijam naravoslovcev, okoljskih aktivistov in ljubiteljev živali. Z delom in predanostjo je do zadnjega dokazovala, kako lahko posameznik spremeni svet.