ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Jane Goodall (Suzy)

Ko je bila stara eno leto, ji je oče podaril plišasto opico.
Pri štirih letih so jo po več urah našli v kokošnjaku, kjer je opazovala, kako kokoš izleže jajce.

Njena družina ni imela dovolj denarja za univerzo, zato je najprej delala kot tajnica in natakarica.

S pomočjo mentorja antropologa Louisa Leakeyja je začela raziskovati šimpanze in pozneje doktorirala na Univerzi Cambridge.

Iz zakona s fotografom Hugom van Lawickom ima sina, v drugo se je poročila z Derekom Brycesom, direktorjem narodnega parka Tanzanija.

Poleg znanstvenih del je izdala več spominov in zagovarjala varovanje okolja in ukrepe proti podnebnim spremembam.

Leta 2002 je bila imenovana za glasnico miru ZN, prejela je več nagrad in priznanj, več kot 20 častnih doktoratov in dobila Barbie po svoji podobi.

Za vedno se je poslovila 1. oktobra letos.

M. F., Foto: Profimedia
 14. 10. 2025 | 10:25
Rodila se je 3. aprila 1934 v Londonu. Ko je bila stara eno leto, ji je oče podaril plišasto opico Jubilee, ki jo je imela vse do starosti. Večini se je zdela strašljiva, a Jane jo je oboževala. Iz ljubezni do živali postala antropologinja in primatologinja. Bila je avtorica pionirskih raziskav šimpanzov v narodnem parku Gombe v Tanzaniji, ki jih je začela leta 1960.

Njeno delo je spremenilo razumevanje odnosa med človekom in primati: odkrila je, da šimpanzi uporabljajo orodja, čustvujejo in živijo v kompleksnih družbenih strukturah, kar je ovrglo dotedanje predstave o razlikah med ljudmi in živalmi. Bila je strastna zagovornica varovanja narave, dobrobiti živali in trajnostnega razvoja. Leta 1977 je ustanovila Inštitut Jane Goodall, ki se posveča zaščiti šimpanzov in njihovega naravnega okolja. Bila je navdih generacijam naravoslovcev, okoljskih aktivistov in ljubiteljev živali. Z delom in predanostjo je do zadnjega dokazovala, kako lahko posameznik spremeni svet.

