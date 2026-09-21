Bilo je nekoč: japonska princesa Kiko (Suzy)

Kot Kiko Kawashima se je rodila v Shizuoki. Del otroštva je preživela v Združenih državah Amerike in Avstriji, kjer je njen oče delal kot ekonomist. Na univerzi Gakushuin v Tokiu je študirala psihologijo, pozneje se je posvečala tudi raziskovalnemu delu. Leta 1989 se je zaročila s princem Fumihitom, mlajšim sinom takratnega cesarja Akihita in cesarice Michiko. Poročila sta se 29. junija 1990, s poroko je postala princesa Akishino. Imata tri otroke: princeso Mako, princeso Kako in princa Hisahita. Kiko se udeležuje številnih uradnih dogodkov ter podpira projekte s področja zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva in kulture. Posebno pozornost namenja osebam z motnjami sluha ter vprašanjem, povezanim z otroki in družinami. Ko je leta 2019 njen mož postal prestolonaslednik, je prevzela še pomembnejšo vlogo v cesarski družini. Njen sin Hisahito je danes eden redkih moških članov japonske cesarske družine in pomemben člen v prihodnosti monarhije.

Zaradi očetovega poklica je odraščala v mednarodnem okolju ter zgodaj spoznavala različne kulture.

S princem sta se spoznala leta 1985 na univerzi Gakushuin v Tokiu, kjer sta oba študirala.

Poročila sta se leta 1990, s poroko je nastala nova veja japonske cesarske družine – hiša Akishino.

Njen sin, rojen leta 2006, je bil prvi deček, ki se je po več kot štirih desetletjih rodil v japonski cesarski družini.

Njena hči Mako je po poroki z običajnim državljanom izgubila status članice japonske cesarske družine.

Prepoznavnost gradi na predanosti in spoštovanju tradicije.