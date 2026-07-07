Bilo je nekoč: Jerry Hall (Suzy)

Ameriška manekenka in igralka se je rodila v Gonzalesu v Teksasu. Že v mladosti se je začela zanimati za modo in delati kot model. Preboj ji je uspel v Parizu, kamor se je preselila pri komaj šestnajstih letih in se hitro uveljavila v svetu visoke mode. Širši javnosti je postala znana tudi zaradi dolgoletne zveze z Mickom Jaggerjem, s katerim ima štiri otroke. V razmerju sta bila več kot dvajset let, njuna burna zveza je pogosto polnila medijske naslovnice. Po koncu manekenske kariere se je usmerila v igralske vode ter nastopila v številnih gledaliških, filmskih in televizijskih projektih. Leta 2016 je s poroko z Rupertom Murdochom znova pritegnila veliko pozornosti javnosti, a sta se leta 2022 ločila. Danes živi umaknjeno življenje v Veliki Britaniji, občasno se še vedno pojavlja na modnih in družabnih dogodkih. Ostaja ena največjih modnih ikon osemdesetih let.

Pri šestnajstih si naj bi z zavarovalnino po prometni nesreči kupila letalsko vozovnico za Francijo.

Pri enaindvajsetih letih je spoznala Micka Jaggerja, ki jih je takrat štel štiriintrideset.

Kot manekenka je izstopala z visoko postavo, naravno svetlimi lasmi in izjemno karizmo.

Nastopala je tudi na Broadwayu, med drugim v predstavah Diplomiranec in Visoka družba.

Veliko pozornosti javnosti je pritegnil tudi njen drugi zakon.

Večkrat je poudarila, da ji je bila v nekaterih življenjskih obdobjih družina pomembnejša od kariere.