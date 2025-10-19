Bilo je nekoč: John Lithgow (Suzy)

Igralec, glasbenik in avtor je bil rojen v Rochesterju v New Yorku. Njegov oče je bil režiser in producent, znan po organizaciji poletnih Shakespearovih festivalov. Tako je že kot otrok veliko časa preživel v gledališču. Študiral je na Harvardu, pozneje na londonski akademiji za dramsko umetnost. V več kot petdesetletni karieri je ustvaril izjemen opus vlog.

Širše občinstvo je navdušil z vlogo v Tretji kamen od sonca.

Kot najstnik ni kazal želje po igri, sprva je razmišljal o karieri slikarja ali arhitekta.

Igral je v filmskih uspešnicah, kot so Svet po Garpu, Harry in Hendersonovi, Footloose, Kinsey, Smrtonosni šepet, To so bombe ...

Prvo nagrado emmy je leta 1986 osvojil z gostujočo vlogo v eni od epizod Neverjetnih zgodb, širši javnosti pa postal znan kot ekscentrični vesoljec Dick Solomon v humoristični seriji Tretji kamen od sonca, za katero je prejel tri nagrade emmy in zlati globus. Z enakima priznanjema je bil nagrajen za upodobitev serijskega morilca Arthurja Mitchella v seriji Dexter. Leta 2017 je v seriji Krona zaigral Winstona Churchilla in prejel šestega emmyja. Je tudi uspešen pesnik, pisatelj in ilustrator otroških knjig. Njegova vsestranskost in karizma ga uvrščata med najbolj cenjene igralce njegove generacije.

Je znan filantrop in pogosto sodeluje v dobrodelnih projektih, še posebno tistih, povezanih z umetnostjo in izobraževanjem.

Kot Albus Dumbledore nastopa v novi HBO-jevi seriji Harry Potter.