Bilo je nekoč: John Lithgow (Suzy)

Igralec, glasbenik in avtor je bil rojen v Rochesterju v New Yorku. Njegov oče je bil režiser in producent, znan po organizaciji poletnih Shakespearovih festivalov. Tako je že kot otrok veliko časa preživel v gledališču. Študiral je na Harvardu, pozneje na londonski akademiji za dramsko umetnost. V več kot petdesetletni karieri je ustvaril izjemen opus vlog.
Prvo nagrado emmy je leta 1986 osvojil z gostujočo vlogo v eni od epizod Neverjetnih zgodb, širši javnosti pa postal znan kot ekscentrični vesoljec Dick Solomon v humoristični seriji Tretji kamen od sonca, za katero je prejel tri nagrade emmy in zlati globus. Z enakima priznanjema je bil nagrajen za upodobitev serijskega morilca Arthurja Mitchella v seriji Dexter. Leta 2017 je v seriji Krona zaigral Winstona Churchilla in prejel šestega emmyja. Je tudi uspešen pesnik, pisatelj in ilustrator otroških knjig. Njegova vsestranskost in karizma ga uvrščata med najbolj cenjene igralce njegove generacije.