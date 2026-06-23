Bilo je nekoč: John Paul Cusack (Suzy)

Ameriški igralec, producent in scenarist se je rodil v Evanstonu v Illinoisu. V osemdesetih letih je nase opozoril z vlogami v filmih Šestnajst svečk in Bolje mrtev kot živ, mednarodno prepoznavnost je dosegel z glavno vlogo v romantični komediji Reci karkoli, eni največjih mladinskih uspešnic svojega časa.
V devetdesetih je navdušil v črni komediji Grosse Pointe Blank, glasbeni romantični drami Zvestoba do groba in fantazijski komediji Biti John Malkovich. Med njegove odmevnejše filme sodijo še triler Identiteta, grozljivka 1408 ter katastrofični spektakel 2012. Odlikujeta ga prepoznavni igralski slog in sposobnost upodabljanja inteligentnih, nekoliko nekonvencionalnih likov. Znan je tudi po družbenem in političnem angažmaju ter zavzemanju za človekove pravice.
V več kot štiridesetletni karieri si je pridobil ugled igralca, ki se uspešno giblje med neodvisnimi in komercialnimi projekti ter ostaja ena prepoznavnejših osebnosti sodobne filmske industrije.