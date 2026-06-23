Bilo je nekoč: John Paul Cusack (Suzy)

Ameriški igralec, producent in scenarist se je rodil v Evanstonu v Illinoisu. V osemdesetih letih je nase opozoril z vlogami v filmih Šestnajst svečk in Bolje mrtev kot živ, mednarodno prepoznavnost je dosegel z glavno vlogo v romantični komediji Reci karkoli, eni največjih mladinskih uspešnic svojega časa.

V devetdesetih je navdušil v črni komediji Grosse Pointe Blank, glasbeni romantični drami Zvestoba do groba in fantazijski komediji Biti John Malkovich. Med njegove odmevnejše filme sodijo še triler Identiteta, grozljivka 1408 ter katastrofični spektakel 2012. Odlikujeta ga prepoznavni igralski slog in sposobnost upodabljanja inteligentnih, nekoliko nekonvencionalnih likov. Znan je tudi po družbenem in političnem angažmaju ter zavzemanju za človekove pravice.

V več kot štiridesetletni karieri si je pridobil ugled igralca, ki se uspešno giblje med neodvisnimi in komercialnimi projekti ter ostaja ena prepoznavnejših osebnosti sodobne filmske industrije.

Pred kamere je stopil že v najstniških letih.

V mladosti se je ukvarjal tudi z borilnimi veščinami, dolga leta je treniral kickboks.

Film Reci karkoli ga je izstrelil med najbolj priljubljene hollywoodske igralce njegove generacije.

Vloga v filmu Zvestoba do groba mu je prinesla nominacijo za zlati globus.

Z družino je zelo povezan, zlasti s sestro Joan, s katero sta večkrat sodelovala tudi na filmskem platnu.

Nikoli se ni poročil in nima otrok, o zasebnem življenju govori redko ter se izogiba rdečim preprogam.