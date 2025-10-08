  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJE SLAVNE IGRALKE

Bilo je nekoč: Julie Andrews (Suzy)

Leta 1954 je debitirala na Broadwayu, leta 1963 igrala v filmu Mary Poppins.
Po ločitvi staršev je sprva živela z očetom in bratom, nato je odšla k mami, kjer je imela po mnenju očeta boljše pogoje za nadgrajevanje svojega talenta.

Mama je bila glasbenica, pel je tudi očim, kot deklica se jima je večkrat pridružila na odru.

S trinajstimi leti je postala najmlajša solistka, ki je kdaj nastopila pred člani britanske kraljeve družine.

Na kastingu za muzikal Moja draga dama so jo zavrnili, ker naj bi Audrey Hepburn obetala večje prihodke filma.

Za vlogo v filmu Mary Poppins je dobila oskarja.

Z drugim možem, režiserjem Blakom Edwardsom, je bila poročena 41 let, vse do njegove smrti leta 2010.

Prvega oktobra je dopolnila častitljivih 90 let.

M. F., Foto: Profimedia, julieandrews/instagram
 8. 10. 2025 | 09:00
1:22
A+A-

Julia Elizabeth Wells je bila rojena v Walton-on-Thamesu v Veliki Britaniji. Umetniško pot je začela zgodaj. Pri dvanajstih je prvič nastopila na odru londonskega Hippodroma, pri trinajstih je pela pred kraljem Jurijem VI. Leta 1954 je debitirala na Broadwayu, leta 1963 igrala v filmu Mary Poppins, leto pozneje v filmih Amerikanizacija Emily in Moje pesmi, moje sanje. Za vlogo Marije von Trapp je prejela svoj drugi zlati globus, prvega je osvojila z Mary Poppins.

Nadaljevala je zavidljivo kariero v muzikalih, gledališču, na televiziji in v glasbi, ki jo je leta 1997 prekinila operacija glasilk, zaradi katere je izgubila značilni glas, a je kot igralka, režiserka in avtorica otroških knjig ostala vplivna v zabavni industriji. Za svoje delo je prejela številne nagrade, vključno z oskarjem, sedmimi zlatimi globusi in dvema grammyjema. Leta 2000 je bila odlikovana z redom britanskega imperija, poročena je bila dvakrat, ima eno biološko in dve posvojeni hčerki ter živi na Long Islandu v New Yorku.

