Bilo je nekoč: Kelly Macdonald (Suzy)

ŽIVLJENJA SLAVNIH

V Glasgowu rojena igralka je nase opozorila leta 1996 v filmu Trainspotting.

Nadaljevala je z različnimi projekti, kot je denimo film Gosford Park, v kateri je bila za vlogo služkinje Mary nominirana za nagrado BAFTA. Sledili so filmi, kot sta Ni prostora za starce in Ana Karenina. Prav tako je znana po televizijskih vlogah, v seriji Imperij pregrehe je bila kot Margaret Schroeder nominirana za emmyja. Slovi po pristnih in močnih ženskih vlogah in tehniki igranja, ki temelji na naravnem in minimalističnem pristopu, zato ne preseneča, da se občinstvo hitro poistoveti z njenimi liki. Zelo podpira šolske in humanitarne projekte na Škotskem in v Veliki Britaniji. Kljub ...