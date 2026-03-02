  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Kelly Macdonald (Suzy)

V Glasgowu rojena igralka je nase opozorila leta 1996 v filmu Trainspotting.
Od mladih nog je nastopala v šolskih igrah in lokalnih gledaliških predstavah.
Od mladih nog je nastopala v šolskih igrah in lokalnih gledaliških predstavah.
M. F., FOTO: Profimedia, kellymacdonald/Instagram
 2. 3. 2026 | 14:26
1:10
A+A-
M. F., FOTO: Profimedia, kellymacdonald/Instagram
 2. 3. 2026 | 14:26

Kelly MacdonaldfilmigralkaHollywoodSuzy
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
