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Bilo je nekoč: Lesley Ann Warren (Suzy)

Pri sedemnajstih je postala ena najmlajših igralk, sprejetih v ta prestižni program. Igralsko kariero je začela na Broadwayu, širšo prepoznavnost ji je leta 1965 prinesla naslovna vloga v televizijskem muzikalu Pepelka.
Njeno prvo spogledovanje s kamerami se je začelo z nastopanjem v televizijskih oglasih.

Njeno prvo spogledovanje s kamerami se je začelo z nastopanjem v televizijskih oglasih.

Njena mama Margot je bila pevka, oče William Warren nepremičninski posrednik.

Njena mama Margot je bila pevka, oče William Warren nepremičninski posrednik.

Že kot deklica je obiskovala ure baleta in sanjala, da bo nekoč nastopala na odru.

Že kot deklica je obiskovala ure baleta in sanjala, da bo nekoč nastopala na odru.

V peti sezoni serije Misija: nemogoče, predvajani v letih 1970 in 1971, je igrala agentko Dano Lambert.

V peti sezoni serije Misija: nemogoče, predvajani v letih 1970 in 1971, je igrala agentko Dano Lambert.

Iz prvega zakona s producentom Jonom Petersom ima sina Christopherja Petersona.

Iz prvega zakona s producentom Jonom Petersom ima sina Christopherja Petersona.

Vloga Norme Cassidy v filmu Viktor/Viktorija ji je prinesla nominacijo za oskarja.

Vloga Norme Cassidy v filmu Viktor/Viktorija ji je prinesla nominacijo za oskarja.

V zadnjih letih nastopa predvsem v televizijskih in neodvisnih filmskih projektih.

V zadnjih letih nastopa predvsem v televizijskih in neodvisnih filmskih projektih.

Šestnajstega avgusta je praznovala osemdeseti rojstni dan.

Šestnajstega avgusta je praznovala osemdeseti rojstni dan.

Njeno prvo spogledovanje s kamerami se je začelo z nastopanjem v televizijskih oglasih.
Njena mama Margot je bila pevka, oče William Warren nepremičninski posrednik.
Že kot deklica je obiskovala ure baleta in sanjala, da bo nekoč nastopala na odru.
V peti sezoni serije Misija: nemogoče, predvajani v letih 1970 in 1971, je igrala agentko Dano Lambert.
Iz prvega zakona s producentom Jonom Petersom ima sina Christopherja Petersona.
Vloga Norme Cassidy v filmu Viktor/Viktorija ji je prinesla nominacijo za oskarja.
V zadnjih letih nastopa predvsem v televizijskih in neodvisnih filmskih projektih.
Šestnajstega avgusta je praznovala osemdeseti rojstni dan.
M. F., Foto: Profimedia, thelesleyannwarren/Instagram
 3. 9. 2026 | 09:00
1:28
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Rodila se je v New Yorku in že zgodaj pokazala igralski ter plesni talent. Šolala se je na Šoli ameriškega baleta, pozneje študirala v igralskem studiu Actors Studio. Pri sedemnajstih je postala ena najmlajših igralk, sprejetih v ta prestižni program. Igralsko kariero je začela na Broadwayu, širšo prepoznavnost ji je leta 1965 prinesla naslovna vloga v televizijskem muzikalu Pepelka.

V naslednjih desetletjih je ustvarila bogat igralski opus. Nastopila je v filmih Viktor/Viktorija, Namig, Barva noči in Tajnica, gledalci jo poznajo tudi po vlogah v serijah Razočarane gospodinje, Will & Grace in številnih drugih. Za vlogo v miniseriji 79 Park Avenue je prejela zlati globus, večkrat je bila nominirana tudi za emmyja.

Znana je po tem, da z lahkoto prehaja med dramskimi, komičnimi in glasbenimi vlogami. Od leta 2000 je poročena z oglaševalcem Ronom Taftom, še danes pa občasno nastopa v filmih in televizijskih serijah ter velja za eno najbolj cenjenih ameriških igralk.

 

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