Bilo je nekoč: Lesley Ann Warren (Suzy)

Rodila se je v New Yorku in že zgodaj pokazala igralski ter plesni talent. Šolala se je na Šoli ameriškega baleta, pozneje študirala v igralskem studiu Actors Studio. Pri sedemnajstih je postala ena najmlajših igralk, sprejetih v ta prestižni program. Igralsko kariero je začela na Broadwayu, širšo prepoznavnost ji je leta 1965 prinesla naslovna vloga v televizijskem muzikalu Pepelka.

V naslednjih desetletjih je ustvarila bogat igralski opus. Nastopila je v filmih Viktor/Viktorija, Namig, Barva noči in Tajnica, gledalci jo poznajo tudi po vlogah v serijah Razočarane gospodinje, Will & Grace in številnih drugih. Za vlogo v miniseriji 79 Park Avenue je prejela zlati globus, večkrat je bila nominirana tudi za emmyja.

Znana je po tem, da z lahkoto prehaja med dramskimi, komičnimi in glasbenimi vlogami. Od leta 2000 je poročena z oglaševalcem Ronom Taftom, še danes pa občasno nastopa v filmih in televizijskih serijah ter velja za eno najbolj cenjenih ameriških igralk.