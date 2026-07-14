Bilo je nekoč: Lisa Jane Riley (Suzy)

Britanska igralka, televizijska voditeljica in avtorica se je rodila v Buryju v grofiji Greater Manchester. Kot otrok je obiskovala plesne in igralske tečaje, nastopala v lokalnih gledaliških predstavah, pri devetih letih pa začela šolanje na Oldham Theatre Workshop, kjer je nabirala prve resnejše igralske izkušnje. Širša javnost jo je spoznala leta 1995, ko je dobila vlogo Mandy Dingle v eni najdlje predvajanih britanskih nadaljevank Emmerdale.
Pozneje se je uveljavila tudi kot televizijska voditeljica in izdala več knjig, med njimi avtobiografijo Ne sodi knjige po platnicah ter dela o hujšanju, prehrani in zdravem življenjskem slogu. Veliko pozornosti je pritegnila tudi s svojo izjemno telesno preobrazbo. Z uravnoteženo prehrano in spremembo življenjskih navad je izgubila več kot 50 kilogramov, o čemer je večkrat javno spregovorila. Še danes ostaja ena najbolj priljubljenih britanskih televizijskih osebnosti, cenjena zaradi humorja in iskrenosti.