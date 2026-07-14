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Bilo je nekoč: Lisa Jane Riley (Suzy)

Še danes ostaja ena najbolj priljubljenih britanskih televizijskih osebnosti, cenjena zaradi humorja in iskrenosti.
Trinajstega julija bo dopolnila petdeset let.

Trinajstega julija bo dopolnila petdeset let.

Pred prebojem je nastopila tudi v manjši, neimenovani vlogi v seriji Coronation Street.

Pred prebojem je nastopila tudi v manjši, neimenovani vlogi v seriji Coronation Street.

Ko se je prvič pridružila ekipi serije Emmerdale, je bila stara devetnajst let.

Ko se je prvič pridružila ekipi serije Emmerdale, je bila stara devetnajst let.

Med letoma 2002 in 2005 je igrala v televizijski seriji Debeli prijatelji.

Med letoma 2002 in 2005 je igrala v televizijski seriji Debeli prijatelji.

Zelo je navezana na družino, zato jo je leta 2012 močno pretresla smrt mame Cath, ki je umrla za rakom dojke.

Zelo je navezana na družino, zato jo je leta 2012 močno pretresla smrt mame Cath, ki je umrla za rakom dojke.

Več kot deset let je v zvezi z Alom Benkovićem, s katerim sta se leta 2018 zaročila.

Več kot deset let je v zvezi z Alom Benkovićem, s katerim sta se leta 2018 zaročila.

Nastopila je v več resničnostnih oddajah, med drugim tudi v šovu Zvezde plešejo.

Nastopila je v več resničnostnih oddajah, med drugim tudi v šovu Zvezde plešejo.

Odkrito govori o svoji telesni preobrazbi in spodbuja zdrav življenjski slog.

Odkrito govori o svoji telesni preobrazbi in spodbuja zdrav življenjski slog.

Trinajstega julija bo dopolnila petdeset let.
Pred prebojem je nastopila tudi v manjši, neimenovani vlogi v seriji Coronation Street.
Ko se je prvič pridružila ekipi serije Emmerdale, je bila stara devetnajst let.
Med letoma 2002 in 2005 je igrala v televizijski seriji Debeli prijatelji.
Zelo je navezana na družino, zato jo je leta 2012 močno pretresla smrt mame Cath, ki je umrla za rakom dojke.
Več kot deset let je v zvezi z Alom Benkovićem, s katerim sta se leta 2018 zaročila.
Nastopila je v več resničnostnih oddajah, med drugim tudi v šovu Zvezde plešejo.
Odkrito govori o svoji telesni preobrazbi in spodbuja zdrav življenjski slog.
M. F., foto profimedia, lisajaneriley/instagram
 14. 7. 2026 | 09:00
1:14
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Britanska igralka, televizijska voditeljica in avtorica se je rodila v Buryju v grofiji Greater Manchester. Kot otrok je obiskovala plesne in igralske tečaje, nastopala v lokalnih gledaliških predstavah, pri devetih letih pa začela šolanje na Oldham Theatre Workshop, kjer je nabirala prve resnejše igralske izkušnje. Širša javnost jo je spoznala leta 1995, ko je dobila vlogo Mandy Dingle v eni najdlje predvajanih britanskih nadaljevank Emmerdale.

Pred prebojem je nastopila tudi v manjši, neimenovani vlogi v seriji Coronation Street.
Pred prebojem je nastopila tudi v manjši, neimenovani vlogi v seriji Coronation Street.

Ko se je prvič pridružila ekipi serije Emmerdale, je bila stara devetnajst let.
Ko se je prvič pridružila ekipi serije Emmerdale, je bila stara devetnajst let.

Med letoma 2002 in 2005 je igrala v televizijski seriji Debeli prijatelji.
Med letoma 2002 in 2005 je igrala v televizijski seriji Debeli prijatelji.

Pozneje se je uveljavila tudi kot televizijska voditeljica in izdala več knjig, med njimi avtobiografijo Ne sodi knjige po platnicah ter dela o hujšanju, prehrani in zdravem življenjskem slogu. Veliko pozornosti je pritegnila tudi s svojo izjemno telesno preobrazbo. Z uravnoteženo prehrano in spremembo življenjskih navad je izgubila več kot 50 kilogramov, o čemer je večkrat javno spregovorila. Še danes ostaja ena najbolj priljubljenih britanskih televizijskih osebnosti, cenjena zaradi humorja in iskrenosti.

Zelo je navezana na družino, zato jo je leta 2012 močno pretresla smrt mame Cath, ki je umrla za rakom dojke.
Zelo je navezana na družino, zato jo je leta 2012 močno pretresla smrt mame Cath, ki je umrla za rakom dojke.

Več kot deset let je v zvezi z Alom Benkovićem, s katerim sta se leta 2018 zaročila.
Več kot deset let je v zvezi z Alom Benkovićem, s katerim sta se leta 2018 zaročila.

Nastopila je v več resničnostnih oddajah, med drugim tudi v šovu Zvezde plešejo.
Nastopila je v več resničnostnih oddajah, med drugim tudi v šovu Zvezde plešejo.

Odkrito govori o svoji telesni preobrazbi in spodbuja zdrav življenjski slog.
Odkrito govori o svoji telesni preobrazbi in spodbuja zdrav življenjski slog.

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