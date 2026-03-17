Bilo je nekoč: Liza Minnelli (Suzy)

V Los Angelesu rojena pevka in igralka je hči legendarne Judy Garland in režiserja Vincenta Minnellija, zato je odraščala v svetu filma in glasbe. Na odru je nastopala že kot otrok, prvo večjo priložnost v gledališču je dobila v šestdesetih letih in z izjemnim glasom ter odrsko prisotnostjo hitro opozorila nase. Svetovno slavo je leta 1972 dosegla z vlogo Sally Bowles v filmu Kabaret, za katero je dobila oskarja, zlati globus in nagrado BAFTA. V plodni karieri je prejela še številna druga priznanja. Slovi tudi kot izjemna koncertna izvajalka, nastopala je na največjih svetovnih odrih in sodelovala s številnimi priznanimi umetniki. Njeno zasebno življenje so zaznamovali štirje zakoni, zdravstvene in težave z odvisnostjo. Pogosto je bila pod drobnogledom javnosti, a kljub izzivom velja za eno najvplivnejših osebnosti zabavne industrije 20. stoletja, ki je s karizmo, talentom in predanostjo umetnosti zasedla trajno mesto v zgodovini filma in glasbe.

Zaradi mamine slave in osebnih težav se je pogosto selila ter bila podvržena nestabilnemu družinskemu življenju.

Pri komaj treh letih je ob mami nastopila v filmu In the Good Old Summertime.

Vloga Sally Bowles v filmu Kabaret je postala ena najbolj ikoničnih v zgodovini filmskega muzikala.

Drugič se je poročila z režiserjem in producentom Jackom Haleyjem ml., ni pa nikoli postala mama.

Odlikujejo jo čustveno nabit glas ter energični nastopi, ki združujejo igro, petje in ples.

Z osvojenimi nagradami oskar, emmy, grammy in tony sodi med redke člane kluba EGOT.