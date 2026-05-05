Bilo je nekoč: Maureen Lipman (Suzy)

Britanska igralka, komičarka, aktivistka in pisateljica se je rodila v judovski družini v Hullu. Že kot otrok je kazala izrazit talent za pripovedovanje zgodb, v šoli je sodelovala v gledaliških krožkih, kjer je izstopala po govorni spretnosti in smislu za komedijo – lastnostih, ki so ji odprle vrata na priznano igralsko akademijo. Kariero je začela v gledališču in hitro postala prepoznavna po svoji močni odrski prezenci ter humorju.

Vpis na londonsko Akademijo glasbe in odrske umetnosti je bil v njenem življenju pomemben korak. FOTO: Profimedia

Širši javnosti se je v sedemdesetih in osemdesetih letih predstavila z nastopi na televiziji, med drugim v komični seriji Agonija, kjer je igrala svetovalko z življenjskimi nasveti, ter v filmu Vzgajati Rito (1983). V britanskih televizijskih skečih in odrskih nastopih je izstopala z značilnim, prepoznavnim humorjem.

Leta 1986 je v vlogi Ruth Sherwood nastopila v muzikalu Čudovito mesto. FOTO: Profimedia

Uveljavila se je tudi kot pisateljica in kolumnistka ter prejela številna priznanja, med drugim naziv dama poveljnica reda Britanskega imperija. Še danes ostaja aktivna v gledališču, na televiziji in v javnem prostoru ter velja za eno prepoznavnejših osebnosti britanske kulturne scene.