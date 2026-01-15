Bilo je nekoč: Mel Gibson (Suzy)

Ameriško-avstralski igralec in režiser je bil rojen v Peekskillu v New Yorku. Pri 12 letih se je z družino preselil v Avstralijo in tam na Nacionalnem inštitutu dramske umetnosti pozneje študiral igro. Svetovno slavo je z vlogami v treh delih franšize Nori Maks dosegel v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih, sledila je kariera v Hollywoodu. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so Smrtonosno orožje, Patriot in Znamenja. Kot režiser je zaslovel z epopejo Pogumno srce. Leta 1980 se je poročil z Robyn Moore, skupaj imata sedem otrok, ločila sta se leta 2011. Pred uradnim koncem zakona je začel razmerje z Oksano Grigorjevo, s katero ima hčerko, konec te zveze je prerasel v pravni spor in močno omajal njegov ugled. Leta 2014 je začel razmerje s 30 let mlajšo Rosalind Ross, dobila sta sina in devetič je postal oče. Kljub osebnim in poklicnim težavam se je, tudi z dvema oskarjema in tremi zlatimi globusi, uveljavil kot veliko ime svetovne kinematografije.

Na avdicijo za Nacionalni inštitut je prišel z modricami, ker se je prejšnji večer pretepal v baru.

Za epski vojni film Pogumno srce je leta 1996 prejel oskarja za najboljši film in režijo.

Veliko pozornosti je vzbudil s komercialno uspešnim, a kontroverznim filmom Kristusov pasijon.

Aretacija leta 2006 zaradi vožnje pod vplivom alkohola je resno ogrozila njegov ugled in kariero.

Ločitev od prve žene je bila ena najdražjih v Hollywoodu, ona je prejela polovico njegovega imetja.

Pravi, da verjame v vzgojo z vrednotami, disciplino in ljubeznijo, saj otroci potrebujejo jasne meje.