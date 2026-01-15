  • Delo d.o.o.
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: Mel Gibson (Suzy)

Kot režiser je zaslovel z epopejo Pogumno srce.
M. F., FOTO: Profimedia, melgibson/Instagram
 15. 1. 2026 | 09:00
 15. 1. 2026 | 09:00
1:16
A+A-

Ameriško-avstralski igralec in režiser je bil rojen v Peekskillu v New Yorku. Pri 12 letih se je z družino preselil v Avstralijo in tam na Nacionalnem inštitutu dramske umetnosti pozneje študiral igro. Svetovno slavo je z vlogami v treh delih franšize Nori Maks dosegel v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih, sledila je kariera v Hollywoodu. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so Smrtonosno orožje, Patriot in Znamenja. Kot režiser je zaslovel z epopejo Pogumno srce. Leta 1980 se je poročil z Robyn Moore, skupaj imata sedem otrok, ločila sta se leta 2011. Pred uradnim koncem zakona je začel razmerje z Oksano Grigorjevo, s katero ima hčerko, konec te zveze je prerasel v pravni spor in močno omajal njegov ugled. Leta 2014 je začel razmerje s 30 let mlajšo Rosalind Ross, dobila sta sina in devetič je postal oče. Kljub osebnim in poklicnim težavam se je, tudi z dvema oskarjema in tremi zlatimi globusi, uveljavil kot veliko ime svetovne kinematografije.

