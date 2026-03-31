Bilo je nekoč: Michael Imperioli (Suzy)

V Mount Vernonu rojeni igralec, scenarist, režiser in producent je odraščal v družini italijanskih priseljencev in se že v mladosti zanimal za igro. V osemdesetih letih je igral manjše vloge, širšo prepoznavnost je leta 1989 dosegel v filmu Dobri fantje režiserja Martina Scorseseja. Njegova kariera se je hitro vzpenjala, nastopil je v številnih filmskih in televizijskih projektih. Najbolj je znan po vlogi Christopherja Moltisantija v Sopranovih, ki mu je prinesla svetovno slavo in leta 2004 emmyja za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji. Od leta 2007 dalje je igral v filmih, na televiziji in v gledališču. Nastopil je v uspešnicah, kot sta Zakon in red ter Beli lotus. Poleg igranja se ukvarja z režijo, pisanjem scenarijev ter glasbe, je budist in velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških igralcev italijanskega porekla, ki je s karizmo in talentom zaznamoval televizijsko, gledališko in filmsko produkcijo.

Starši so bili močno povezani z italijansko kulturo. Oče ga je pogosto peljal v gledališče.

Po srednji šoli je odšel v New York in začel obiskovati igralske tečaje.

Kot mladenič je občudoval Scorseseja in vloga v njegovem filmu je bila zanj velika prelomnica.

V devetdesetih letih je igral v pop zasedbi Wild Carnation, sedaj je član skupine ZOPA.

Poleg igranja je pri nekaj epizodah Sopranovih sodeloval tudi kot scenarist.

Leta 2018 je izdal svoj prvi roman z izvirnim naslovom The Perfume Burned His Eyes.