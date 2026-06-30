Bilo je nekoč: Mike Tyson (Suzy)

ŽIVLJENJA SLAVNIH

Nekdanji ameriški poklicni boksar se je rodil v Brooklynu in odraš­čal v revščini.

V šoli je bil pogosto tarča nasilja, kar je še podžigalo njegovo agresivno vedenje. Kot mladostnik je večkrat zašel v težave in konec sedemdesetih let pristal v prevzgojnem domu, tam pa je njegov talent prepoznal boksarski trener Bobby Stewart. Predstavil ga je legendarnemu trenerju Cusu D'Amatu, ki je postal njegov mentor in pozneje tudi zakoniti skrbnik. Leta 1986 se je vpisal v zgodovino boksa kot najmlajši svetovni prvak v težki kategoriji, leto pozneje pa je združil najpomembnejše naslove in postal nesporni svetovni prvak. Oče je družino zapustil, tri otroke pa je vzgajala mama, ki se je ...