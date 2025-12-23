Bilo je nekoč: Milla Jovovich (Suzy)

Ameriška igralka, manekenka, glasbenica in modna oblikovalka, znana po vlogah v znanstvenofantastičnih in akcijskih filmih, se je rodila v Kijevu. Kot otrok se je z družino preselila v Združene države Amerike, kjer je že pri enajstih letih, ko jo je za naslovnico italijanske revije Lei fotografiral znameniti Herb Ritts, začela uspešno manekensko kariero. Pri dvanajstih je opustila izobraževanje in se posvetila karieri, pozneje se je šolala s pomočjo inštruktorjev.

Leta 1988 je nastopila v prvi filmski vlogi, v romantičnem trilerju Srečanje dveh lun, prvo večjo vlogo je leta 1991 dobila v filmu Vrnitev v Plavo laguno. Leta 1997 je sledil Peti element in nato franšiza Nevidno zlo, kjer je v eni najuspešnejših akcijskih serij z žensko v glavni vlogi utrdila sloves mednarodne zvezde. Poleg igranja se posveča glasbi, oblikovanju in dobrodelnosti. Milla ostaja ena najbolj prepoznavnih igralk akcijskega žanra, znana po svoji karizmi in predanosti delu.

Ko se je družina preselila v Los Angeles, je izjemno hitro usvojila angleški jezik.

Njena vloga v filmu Vrnitev v Plavo laguno je zaradi golote vzbudila mnoge polemike.

Ameriška državljanka je postala leta 1994.

Leta 1999 je igrala v naslovni vlogi v zgodovinski drami Ivana Orleanska.

Njena mama Galina Loginova je bila uspešna sovjetska igralka in jo je vzgajala za zvezdo.

V drugem zakonu režiserjem Paulom W. S. Andersonom je postala mama treh hčera.