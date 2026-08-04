Bilo je nekoč: Mireille Mathieu (Suzy)

Francoska pevka se je rodila v Avignonu. Pri štirinajstih letih je zapustila šolo in se zaposlila v tovarni, vendar je ves čas sanjala o pevski karieri. Leta 1965 je zmagala na pevskem tekmovanju v domačem kraju, nato nastopila na televiziji in začela graditi uspešno glasbeno pot. Zaradi izjemnega glasu in podobnega repertoarja so jo pogosto primerjali z Edith Piaf​, a je sčasoma ustvarila svoj prepoznavni glasbeni slog. V več kot šestih desetletjih kariere je posnela več kot 1200 pesmi v enajstih jezikih in prodala več kot 120 milijonov plošč, s čimer se uvršča med najuspešnejše francoske izvajalke vseh časov.

Kot najstarejša med štirinajstimi otroki je odraščala v skromnih razmerah, v baraki brez tekoče vode.

Med njenimi največjimi uspešnicami so Mon credo, La Paloma adieu, Une femme amoureuse in Paris en colère. Nastopala je na največjih svetovnih odrih, pred državniki in člani kraljevih družin ter postala svetovna ambasadorka šansona. Nikoli se ni poročila in nima otrok, svoje zasebno življenje pa je vedno skrbno varovala pred javnostjo. Kljub zrelim letom ostaja dejavna na glasbeni sceni in velja za eno največjih ikon šansona vseh časov.

Že kot deklica je pela v cerkvenem zboru, njena največja vzornica pa je bila Edith Piaf.

Selitev družine v lastno stanovanje je bila zanjo pri trinajstih letih eden najsrečnejših trenutkov otroštva.

Svoje paž pričeske v več kot šestih desetletjih skoraj ni spremenila in je postala njen zaščitni znak.

Že desetletja živi v Parizu, vendar ostaja tesno povezana z Avignonom, kjer še vedno živi del njene družine.