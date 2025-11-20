Bilo je nekoč: Neil Young (Suzy)

Pevec, kantavtor, kitarist in producent se je rodil v Torontu.
Pri petih letih je zbolel za otroško paralizo, ki mu je pustila trajne posledice pri drži in hoji, a ga je naučila vztrajnosti in potrpežljivosti.
Že kot deček je poslušal Elvisa Presleyja in Little Richarda ter sanjal, da bo kitarist, kitaro se je naučil igrati sam.
Pri štirinajstih letih je ustanovil prvo skupino, s katero je igral na šolskih plesih, kmalu je začel pisati tudi prve avtorske pesmi.
Odmevnejšo kariero je po selitvi v Los Angeles v šestdesetih letih začel v skupini Buffalo Springfield, nato zaslovel kot član zasedbe Crosby, Stills, Nash & Young kot samostojni glasbenik pa izdal več kot 40 albumov, ustvaril brezčasne hite, osvojil dva emmyja, devet nagrad juno in bil dvakrat sprejet dvorano slavnih rokenrola.
Je zavzet okoljski in družbeni aktivist.
Kljub letom ostaja aktiven, ustvarjalen in zvest svojim načelom. Iz dveh zakonov ima tri otroke.