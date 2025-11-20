Bilo je nekoč: Neil Young (Suzy)

Pevec, kantavtor, kitarist in producent se je rodil v Torontu.

Pri petih letih je zbolel za otroško paralizo, ki mu je pustila trajne posledice pri drži in hoji, a ga je naučila vztrajnosti in potrpežljivosti.

Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.

Že kot deček je poslušal Elvisa Presleyja in Little Richarda ter sanjal, da bo kitarist, kitaro se je naučil igrati sam.

Pri štirinajstih letih je ustanovil prvo skupino, s katero je igral na šolskih plesih, kmalu je začel pisati tudi prve avtorske pesmi.

Odmevnejšo kariero je po selitvi v Los Angeles v šestdesetih letih začel v skupini Buffalo Springfield, nato zaslovel kot član zasedbe Crosby, Stills, Nash & Young kot samostojni glasbenik pa izdal več kot 40 albumov, ustvaril brezčasne hite, osvojil dva emmyja, devet nagrad juno in bil dvakrat sprejet dvorano slavnih rokenrola.

Je zavzet okoljski in družbeni aktivist.

Kljub letom ostaja aktiven, ustvarjalen in zvest svojim načelom. Iz dveh zakonov ima tri otroke.

Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.

V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.

Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.

Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.

Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.