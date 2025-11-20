  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: Neil Young (Suzy)

Kljub letom ostaja aktiven, ustvarjalen in zvest svojim načelom.
Dvanajstega novembra je dopolnil 80 let.

Dvanajstega novembra je dopolnil 80 let.

Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.

Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.

Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.

Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.

V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.

V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.

Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.

Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.

Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.

Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.

Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.

Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.

Obožuje makete železnic in kljub slavi na ranču v Kaliforniji, kjer piše pesmi, vrtnari in skrbi za živali, živi preprosto življenje.

Obožuje makete železnic in kljub slavi na ranču v Kaliforniji, kjer piše pesmi, vrtnari in skrbi za živali, živi preprosto življenje.

Dvanajstega novembra je dopolnil 80 let.
Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.
Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.
V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.
Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.
Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.
Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.
Obožuje makete železnic in kljub slavi na ranču v Kaliforniji, kjer piše pesmi, vrtnari in skrbi za živali, živi preprosto življenje.
M. F., FOTO: Profimedia, neilyoung/Instagram
 20. 11. 2025 | 09:00
1:13
A+A-

Pevec, kantavtor, kitarist in producent se je rodil v Torontu.

Pri petih letih je zbolel za otroško paralizo, ki mu je pustila trajne posledice pri drži in hoji, a ga je naučila vztrajnosti in potrpežljivosti.

Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.
Po ločitvi staršev je živel z mamo, ki ga je že od mladih nog spodbujala k poslušanju kantrija in rokenrola.

Že kot deček je poslušal Elvisa Presleyja in Little Richarda ter sanjal, da bo kitarist, kitaro se je naučil igrati sam.

Pri štirinajstih letih je ustanovil prvo skupino, s katero je igral na šolskih plesih, kmalu je začel pisati tudi prve avtorske pesmi.

Odmevnejšo kariero je po selitvi v Los Angeles v šestdesetih letih začel v skupini Buffalo Springfield, nato zaslovel kot član zasedbe Crosby, Stills, Nash & Young kot samostojni glasbenik pa izdal več kot 40 albumov, ustvaril brezčasne hite, osvojil dva emmyja, devet nagrad juno in bil dvakrat sprejet dvorano slavnih rokenrola.

Je zavzet okoljski in družbeni aktivist.

Kljub letom ostaja aktiven, ustvarjalen in zvest svojim načelom. Iz dveh zakonov ima tri otroke.

Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.
Že kot najstnik (tretji z leve) je bil neodvisnega duha.
V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.
V rock dvorano slavnih je bil sprejet kot samostojni umetnik in kot član skupine Buffalo Springfield.
Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.
Cerebralna paraliza sina Ben iz zakona s Peggi, pomembno soustvarjalko njegove glasbe, ga je spodbudila k dobrodelnosti.
Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.
Trpi za tinitusom (nenehnim šumenjem v ušesih), ki ga je povzročila večletna izpostavljenost glasnim koncertom.
Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.
Zaradi slabše kakovosti predvajanja je velik kritik pretočnih glasbenih platform.
Obožuje makete železnic in kljub slavi na ranču v Kaliforniji, kjer piše pesmi, vrtnari in skrbi za živali, živi preprosto življenje.
Obožuje makete železnic in kljub slavi na ranču v Kaliforniji, kjer piše pesmi, vrtnari in skrbi za živali, živi preprosto življenje.

Več iz teme

Neil YoungSuzyglasbaBilo je nekoč
ZADNJE NOVICE
10:29
Novice  |  Svet
OKOLICA NI VARNA

Zaradi hudega požara v stolpnici Vjesnika pridržana mlajša oseba, statik opozarja: lahko se poruši! (FOTO)

V stolpnici so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi znameniti stripi, med njimi Alan Ford.
20. 11. 2025 | 10:29
10:18
Novice  |  Slovenija
OBILNIH PADAVIN BO MANJ

Zima se vrača: pobelilo bo tudi nižine, a Arso opozarja na vremenski preobrat

Meja sneženja se bo zvečer in ponoči v notranjosti večinoma spustila do nižin.
20. 11. 2025 | 10:18
10:10
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Anže Lanišek je mirnejši tudi zaradi Petra Prevca

Lanišek bo znova med glavnimi slovenskimi aduti na skakalnicah.
20. 11. 2025 | 10:10
10:10
Lifestyle  |  Stil
PETRA JULIA UJAWE

Če bi napisala svojo ljubezensko zgodbo, bi vsi mislili, da je izmišljena

Pisateljici se je po izidu knjige zgodilo nekaj neverjetnega. V intervjuju pove tudi, kako se njeno življenje že 15 let prepleta z življenjem Maje Keuc.
Danaja Lorenčič20. 11. 2025 | 10:10
09:53
Novice  |  Slovenija
CERKNIŠKI PUST

Sašo Avsenik postal ambasador pusta, s kolegi iz ansambla bi bili Butalci (FOTO)

Razgrnili so program cerkniškega pustovanja, začelo se bo 9. februarja.
20. 11. 2025 | 09:53
09:46
Novice  |  Slovenija
BURNO NA X

V javnost pricurljala pogodba, ki naj bi jo z Janšo podpisal Logar (FOTO in VIDEO)

Predsednik Demokratov je pokazal tudi, kdo je njegov stric iz ozadja.
20. 11. 2025 | 09:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki