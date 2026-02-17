Bilo je nekoč: Neverjetna pot legendarne igralke

IGRALSKA IKONA

Zablestela je v filmu Tihi glas iz leta 1998, ko je bila znova nominirana za oskarja ...

V Kentu rojena britanska igralka Brenda Blethyn je odraščala v številčni delavski družini. Kot najstnica je zapustila šolo in se šele v poznih dvajsetih odločila za igralsko pot ter se, čeprav brez uradne izobrazbe in po zaslugi talenta, vpisala na igralsko šolo Guildford. Leta 1996 je mednarodno prepoznavnost dosegla z vlogo Cynthie Rose Purley v filmu Skrivnosti in laži, za katero je prejela nagrado bafta, zlato palmo, zlati globus in nominacijo za oskarja. Zablestela je v filmu Tihi glas iz leta 1998, ko je bila znova nominirana za oskarja, med njene večje uspešnice sodi film Prevzetnost ...