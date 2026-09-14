Bilo je nekoč: Oliver Hudson (Suzy)

Sin igralke Goldie Hawn in glasbenika Billa Hudsona se je rodil v Los Angelesu in je starejši brat igralke Kate Hudson. Po razhodu staršev sta s sestro živela pri mami in njenem partnerju, igralcu Kurtu Russllu. Čeprav je odraščal v eni najbolj znanih hollywoodskih družin, je igralsko kariero postopoma zgradil sam. Prve pomembnejše televizijske vloge je dobil v serijah Simpatije, Kako postati rock zvezda in humoristični seriji Pravila igre, v kateri se je med letoma 2007 in 2013 pojavil v kar stotih epizodah. Nastopil je tudi v serijah Nashville, Kraljice krika in Samo čisto. Med njegovimi vidnejšimi filmskimi vlogami so Odrasli 2, Črni božič in Seks na eks. V zadnjih letih se je dokazal še v filmih Bivša za božič in Gilmore igra golf 2. Leta 2006 se je poročil z igralko Erinn Bartlett. Imata tri otroke: sinova Wilderja in Bodhija ter hčerko Rio. Hudson ostaja dejaven predvsem na televiziji in filmu, ob igranju se ukvarja tudi s producentskim delom.