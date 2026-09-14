Bilo je nekoč: Oliver Hudson (Suzy)

Sin igralke Goldie Hawn in glasbenika Billa Hudsona se je rodil v Los Angelesu in je starejši brat igralke Kate Hudson. Po razhodu staršev sta s sestro živela pri mami in njenem partnerju, igralcu Kurtu Russllu. Čeprav je odraščal v eni najbolj znanih hollywoodskih družin, je igralsko kariero postopoma zgradil sam. Prve pomembnejše televizijske vloge je dobil v serijah Simpatije, Kako postati rock zvezda in humoristični seriji Pravila igre, v kateri se je med letoma 2007 in 2013 pojavil v kar stotih epizodah. Nastopil je tudi v serijah Nashville, Kraljice krika in Samo čisto. Med njegovimi vidnejšimi filmskimi vlogami so Odrasli 2, Črni božič in Seks na eks. V zadnjih letih se je dokazal še v filmih Bivša za božič in Gilmore igra golf 2. Leta 2006 se je poročil z igralko Erinn Bartlett. Imata tri otroke: sinova Wilderja in Bodhija ter hčerko Rio. Hudson ostaja dejaven predvsem na televiziji in filmu, ob igranju se ukvarja tudi s producentskim delom.

Kurt Russell, ki je vzgajal njega in sestro, je bil zanj že od otroštva pomemben očetovski lik.

Čeprav je otrok slavnih staršev, je imel povsem običajno otroštvo, polno domačih opravil in vsakdanjih obveznosti.

V mladosti si je želel postati hokejist. Ta šport je treniral osem let in bil zelo tekmovalen.

Po končani srednji šoli v Los Angelesu je na Univerzi v Koloradu študiral igro.

Vloga Adama Rhodesa v seriji Pravila igre ga je izstrelila med zvezde.

S sestro sta tesno povezana tako zasebno kot v javnosti.