Bilo je nekoč: Patrick Dempsey (Suzy)

Preden je razmišljal o igralski karieri, je bil akrobat in žongler, kot najstnik je nastopal na sejmih, festivalih in tekmovanjih. Igralsko kariero je začel v osemdesetih letih, ko je zaigral v mladinskem filmu Ljubezni ne moreš kupiti. V devetdesetih je igral tako v filmih kot na gledaliških odrih, pozneje se je uveljavil v romantičnih komedijah, med drugim v filmu Bridget Jones: Na robu pameti in muzikalu Začarana.

Svetovno slavo je dosegel z vlogo Dereka Shepherda v priljubljeni seriji Talenti v belem, ki mu je prinesla status ene največjih televizijskih zvezd 21. stoletja. Po izboru revije People je bil leta 2023 je razglašen za najbolj seksi moškega. Je tudi strasten avtomobilski dirkač, ustanovitelj fundacije Dempsey Center, ki nudi podporo bolnikom z rakom, mož in oče treh otrok. Velja za vsestranskega človeka, ki uspešno združuje kariero, šport in dobrodelnost.

Na mednarodnem tekmovanju v žongliranju ga je leta 1981 premagal le Anthony Gatto, najboljši žongler vseh časov.

V eni najdaljših zdravniških serij Talenti v belem je nastopal enajst sezon.

Kot avtomobilski dirkač sodeluje na prestižnih dirkah.

Slovi kot zabaven in prijazen do oboževalcev, pogosto sodeluje na dobrodelnih prireditvah.

Redno teče in se ukvarja s športom, kar mu pomaga ohranjati energijo za igranje in dirkanje.

Po ločitvi od 27 let starejše žene se je poročil z Jillian Fink, imata tri otroke.