Bilo je nekoč: Patrick Dempsey (Suzy)

Preden je razmišljal o igralski karieri, je bil akrobat in žongler, kot najstnik je nastopal na sejmih, festivalih in tekmovanjih. Igralsko kariero je začel v osemdesetih letih, ko je zaigral v mladinskem filmu Ljubezni ne moreš kupiti. V devetdesetih je igral tako v filmih kot na gledaliških odrih, pozneje se je uveljavil v romantičnih komedijah, med drugim v filmu Bridget Jones: Na robu pameti in muzikalu Začarana.
Svetovno slavo je dosegel z vlogo Dereka Shepherda v priljubljeni seriji Talenti v belem, ki mu je prinesla status ene največjih televizijskih zvezd 21. stoletja. Po izboru revije People je bil leta 2023 je razglašen za najbolj seksi moškega. Je tudi strasten avtomobilski dirkač, ustanovitelj fundacije Dempsey Center, ki nudi podporo bolnikom z rakom, mož in oče treh otrok. Velja za vsestranskega človeka, ki uspešno združuje kariero, šport in dobrodelnost.