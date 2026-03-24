Bilo je nekoč: Reese Witherspoon (Suzy)

V New Orleansu rojena igralka in producentka je bila kot otrok zelo živahna in radovedna. Pri sedmih letih je nastopila v televizijskih oglasih, kar ji je približalo igranje. Po srednji šoli je na univerzi Stanford študirala angleško književnost, vendar ni diplomirala, saj se je posvetila igralski karieri. To je z manjšimi vlogami začela že v najstniških letih, preboj je leta 2001 dosegla z vlogo Elle Woods v komediji Blondinka s Harvarda. Svoj razpon je kot igralka v romantičnih komedijah pokazala v filmih, kot je Melanie se poroči, eden njenih največjih uspehov je bila vloga June Carter Cash v biografski drami Hoja po robu iz leta 2005, za katero je prejela oskarja za najboljšo igralko ter vrsto drugih nagrad. Je tudi uspešna producentka, sodelovala je pri številnih televizijskih projektih ter ostaja vplivna hollywoodska osebnost, znana tako po svojih vlogah kot po aktivizmu za večjo zastopanost in enakopravnost žensk v medijih.

Mama in oče sta bila zaposlena v zdravstvu. Zaradi njunih natrpanih urnikov je hitro postala samostojna.

Starejši brat, s katerim sta si zelo blizu, jo je v zgodnjih letih spodbujal k pustolovščinam.

Igrala je v več kot 40 filmih, od komedij do zgodovinskih dram.

Ustanovila je produkcijsko hišo Hello Sunshine, kjer izpostavlja zgodbe žensk.

V seriji Jutranji šov je moči združila z Jennifer Aniston.

Z Ryanom Phillippom ima dva, z Jimom Tothom, od katerega se je ločila leta 2023, enega otroka.