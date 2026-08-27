Bilo je nekoč: Rhona Mitra (Suzy)

Igralka in nekdanja manekenka se je rodila v londonskem predelu Paddington. Že kot deklica je želela postati igralka, obiskovala je več zasebnih šol z internatom, vendar jih zaradi uporniške narave ni končala. Kariero je začela kot model, širšo prepoznavnost pa dosegla leta 1997, ko je postala prvi uradni živi model Lare Croft za promocijo videoigre Tomb Raider.

Kot deklica je spoznala Judi Dench, mamo svoje sošolke, in sklenila, da želi postati igralka.

Šolanja ni končala, pri enaindvajsetih letih se je iz Londona preselila v Los Angeles.

Prvo pomembnejšo televizijsko vlogo je dobila leta 1999 v ameriški seriji Zabava za pet.

Kot odvetnica Tara Wilson je nastopala v seriji Zvezde na sodišču.

Kmalu se je posvetila igranju in nastopila v serijah Zvezde na sodišču, Pod nožem lepote, Zvezdna vrata: Vesolje, Zadnja ladja in Supergirl. Zaigrala je tudi v filmskih uspešnicah Podzemlje: Upor likanov, Sodni dan in Strelec. Kot pevka je sodelovala pri glasbenih projektih, povezanih z likom Lare Croft, Come Alive in Female Icon. Je filantropinja in zagovornica živali, biva na posestvu v Urugvaju ter se posveča trajnostnemu načinu življenja.

Leta 2016 se je preselila v Južno Ameriko in začela javno opozarjati na pomen varovanja narave.

Med njenimi zadnjimi projekti je tudi akcijski triler z izvirnim naslovom Shadow Land.

Devetega avgusta je praznovala petdeseti rojstni dan.

Nikoli se ni poročila in nima otrok, zasebno življenje pa uspešno ohranja daleč od oči javnosti.