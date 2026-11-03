Bilo je nekoč: Ryan Reynolds (Suzy)

Igralsko pot je začel kot najstnik v kanadski televizijski seriji Hillside. V drugi polovici devetdesetih let se je preselil v Hollywood, kjer je prepoznavnost pridobival s komedijo Van Wilder, romantično komedijo Snubitev s Sandro Bullock in trilerjem Zakopan. Svetovno slavo, nominacijo za zlati globus in nagrado kritikov mu je prinesla vloga sarkastičnega superjunaka Deadpoola v istoimenskem filmu iz leta 2016.

Uspeh je ponovil v nadaljevanjih Deadpool 2 ter Deadpool in Wolverine, v katerem je zaigral ob Hughu Jackmanu. Njegov zaščitni znak so humor, duhovite pripombe in sposobnost, da tudi v akcijske prizore vnese komične trenutke. Od leta 2012 je poročen z Blake Lively in velja za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev. Kariero je zgradil s kombinacijo igralskega talenta, smisla za humor in poslovne žilice, zaradi česar je uspešen tako pred kamerami kot v poslovnem svetu.

Odraščal je s tremi brati v strogi družini, zaradi česar je pogosto občutil tesnobo.

V seriji Hillside je igral pri komaj trinajstih letih.

K selitvi v Hollywood ga je spodbudil prijatelj, igralec Chris William Martin.

Leta 1998 je dobil pomembnejšo vlogo v humoristični seriji Dva fanta in dekle.

V trilerju Zakopan je dokazal, da je kos tudi zahtevnejšim dramskim vlogam.

Poleg igralske kariere je uspešen tudi kot podjetnik, producent in solastnik nogometnega kluba.