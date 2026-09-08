Bilo je nekoč: Salma Hayek Pinault (Suzy)

Po vrnitvi v domovino je študirala mednarodne odnose, vendar je študij opustila in se odločila za igralsko kariero. Začela je v mehiških telenovelah, v Hollywoodu se je uveljavila s filmom Desperado. Sledili so filmi Od zore do mraka, Dogma, Divji divji zahod in Frida. Za vlogo mehiške slikarke Fride Kahlo v slednjem je bila nominirana za oskarja.

Kot deklica je sanjala, da bi postala gimnastičarka in trenirala v Mehiki. FOTO: Profimedia, salmahayek/instagram

Uspešna je tudi kot producentka, sodelovala je pri številnih filmskih in televizijskih projektih ter bila izvršna producentka priljubljene serije Grda račka. Igrala je še v uspešnicah, kot so Odrasli, Obuti maček, Hiša Gucci in Večni. Od leta 2009 je poročena s francoskim poslovnežem Françoisom-Henrijem Pinaultom. Velja za eno najuspešnejših mehiških igralk in producentk, znana je tudi po humanitarnem delu, zlasti na področju pravic žensk, boja proti nasilju nad ženskami in pomoči otrokom.