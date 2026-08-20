Bilo je nekoč: Stepfanie Kramer (Suzy)

Igralka in pevka se je rodila v Los Angelesu. Že v otroštvu jo je navduševala glasba, pozneje je na Akademiji dramske umetnosti v Pasadeni študirala gledališče. Kariero je z manjšimi vlogami začela konec sedemdesetih let, zaslovela je leta 1984 z upodobitvijo pogumne policistke Dee Dee McCall v seriji Hunter. Po šestih sezonah je serijo zapustila in pojasnila, da se želi posvetiti glasbeni karieri ter drugim igralskim izzivom. Med drugim je gostovala v priljubljenih serijah, kot sta JAG in Na kraju zločina, za svoje igralske dosežke je prejela tri nagrade organizacije First Americans in the Arts.
Uspešna je tudi kot pevka. Izdala je več glasbenih albumov in nastopala na številnih koncertih, njen repertoar obsega jazz, pop in kantri. Zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, občasno še nastopa na televiziji ter se posveča glasbi in dobrodelnim projektom. Zaradi vloge Dee Dee McCall ostaja ena najbolj ikoničnih televizijskih policistk osemdesetih let.