Bilo je nekoč: Stepfanie Kramer (Suzy)

Igralka in pevka se je rodila v Los Angelesu. Že v otroštvu jo je navduševala glasba, pozneje je na Akademiji dramske umetnosti v Pasadeni študirala gledališče. Kariero je z manjšimi vlogami začela konec sedemdesetih let, zaslovela je leta 1984 z upodobitvijo pogumne policistke Dee Dee McCall v seriji Hunter. Po šestih sezonah je serijo zapustila in pojasnila, da se želi posvetiti glasbeni karieri ter drugim igralskim izzivom. Med drugim je gostovala v priljubljenih serijah, kot sta JAG in Na kraju zločina, za svoje igralske dosežke je prejela tri nagrade organizacije First Americans in the Arts.

Ukvarjala se je tudi z jahanjem in plavanjem, kar ji je pozneje koristilo pri fizično zahtevnejših vlogah.

V seriji Hunter je igrala med letoma 1984 in 1990 ter v tem času posnela 130 epizod.

Leta 1992 se je poročila z Markom Richardsom, njun zakon se je leta 2001 končal z ločitvijo.

Hčerki Lily Claire Richards, rojeni leta 1994, je želela omogočiti čim bolj običajno odraščanje.

Uspešna je tudi kot pevka. Izdala je več glasbenih albumov in nastopala na številnih koncertih, njen repertoar obsega jazz, pop in kantri. Zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, občasno še nastopa na televiziji ter se posveča glasbi in dobrodelnim projektom. Zaradi vloge Dee Dee McCall ostaja ena najbolj ikoničnih televizijskih policistk osemdesetih let.

Leta 2002 se je ob Fredu Dryerju vrnila v vlogo Dee Dee McCall v seriji televizijskih filmov Hunter.

Besedila in glasbo za svoje skladbe pogosto napiše sama.