Bilo je nekoč: Stephen Baldwin (Suzy)

Ameriški igralec se je v kraju Massapequa rodil kot najmlajši izmed štirih bratov v igralski družini Baldwin. Obiskoval je Ameriško akademijo dramskih umetnosti, kariero na televiziji začel v osemdesetih letih, širšo prepoznavnost dosegel v devetdesetih s filmi, kot sta Osumljenih pet in Bio-Dome. Znan je po vlogah v kriminalnih dramah in komedijah, občasno je nastopal tudi v neodvisnih produkcijah, poleg igranja se je preizkusil še kot producent. Njegovo zasebno življenje je bilo večkrat v središču pozornosti, med drugim zaradi finančnih težav in osebne preobrazbe. V začetku novega tisočletja je postal predan kristjan, kar je močno vplivalo na njegovo javno podobo in izbiro projektov. Aktivno sodeluje pri različnih verskih in dobrodelnih pobudah ter pogosto javno govori o veri. Od leta 1990 je poročen z grafično oblikovalko Kennyo Baldwin in kljub vzponom in padcem ostaja prepoznavna osebnost ameriške filmske in televizijske industrije.

Družinska dinamika je oblikovala njegov značaj in poznejše ustvarjalno izražanje.

Preden se je resno posvetil igralstvu, je delal kot model in nastopal v oglasih.

Kot Michael McManus je leta 1995 prepričal v filmu Osumljenih pet.

Nastopil je v resničnostnem šovu Pripravnik.

Leta 2009 je zaradi dolgov razglasil osebni stečaj.

V zakonu s Kennyjo je dobil dve hčerki, ena od njiju je Hailey Bieber.