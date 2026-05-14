Bilo je nekoč: Stephen Baldwin (Suzy)

Ameriški igralec se je v kraju Massapequa rodil kot najmlajši izmed štirih bratov v igralski družini Baldwin. Obiskoval je Ameriško akademijo dramskih umetnosti, kariero na televiziji začel v osemdesetih letih, širšo prepoznavnost dosegel v devetdesetih s filmi, kot sta Osumljenih pet in Bio-Dome. Znan je po vlogah v kriminalnih dramah in komedijah, občasno je nastopal tudi v neodvisnih produkcijah, poleg igranja se je preizkusil še kot producent. Njegovo zasebno življenje je bilo večkrat v središču pozornosti, med drugim zaradi finančnih težav in osebne preobrazbe. V začetku novega tisočletja je postal predan kristjan, kar je močno vplivalo na njegovo javno podobo in izbiro projektov. Aktivno sodeluje pri različnih verskih in dobrodelnih pobudah ter pogosto javno govori o veri. Od leta 1990 je poročen z grafično oblikovalko Kennyo Baldwin in kljub vzponom in padcem ostaja prepoznavna osebnost ameriške filmske in televizijske industrije.