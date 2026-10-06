Bilo je nekoč: Susan Sarandon (Suzy)

Igralka in družbena aktivistka se je kot Susan Abigail Tomalin rodila v New Yorku. Odraščala je v strogi katoliški družini in študirala na Katoliški univerzi v Washingtonu, kjer je spoznala svojega poznejšega moža Chrisa Sarandona. Filmsko kariero je začela v sedemdesetih letih, širšo prepoznavnost dosegla z vlogo Janet v kultnem muzikalu Rockyjeva grozljivka. Sledile so vloge v filmih Atlantic City, Čarovnice iz Eastwicka in Durhamski biki.

Leta 1991 je za vlogo Louise v filmu Thelma in Louise prejela prvo nominacijo za oskarja. Nominirana je bila tudi za vlogi v filmih Lorenzovo olje in Klient, leta 1995 je za vlogo v filmu Zadnji sprehod prejela oskarja za najboljšo igralko. Znana je tudi po svojem družbenem in političnem aktivizmu. Zavzema se za človekove pravice, socialno pravičnost, mir in različne humanitarne cilje. Ostaja ena najbolj prepoznavnih ameriških igralk svoje generacije, ki je uspešno filmsko kariero združila z izrazitim javnim angažmajem.

Kot najstarejša od devetih otrok je odraščala v tradicionalni katoliški družini.

V mladosti si ni predstavljala, da bo postala igralka. Na univerzi je študirala ameriško zgodovino.

Po poroki leta 1967 je prevzela možev priimek, ki ga je obdržala tudi po njuni ločitvi leta 1979.

V filmu o športnem moštvu iz Durhama je nastopila ob Kevinu Costnerju.

Za vlogo redovnice Helen Prejean je prejela oskarja za najboljšo igralko.

Iz razmerja s Francom Amurrijem ima hčerko, iz dolgoletne zveze s Timom Robbinsom dva sinova.