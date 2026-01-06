Bilo je nekoč: Tiger Woods (Suzy)

Njegov oče, nekdanji vojak in izkušen golfist, je odigral ključno vlogo pri zgodnjih treningih sina, ki je poklicno športno pot začel leta 1996, osvojil več kot 80 zmag na profesionalnih turnirjih in je med najuspešnejšimi v zgodovini tega športa. Slovi po izjemni tehniki, mentalni trdnosti in inovativnem pristopu k igri. Njegovo kariero so zaznamovale tudi zdravstvene težave in zasebne drame. Leta 2004 se je poročil s švedsko manekenko Elin Nordegren, s katero imata dva otroka. Ločila sta se leta 2010, po tem, ko so mediji razkrili, da je imel več zunajzakonskih razmerij, kar je sprožilo velik medijski škandal. Kljub padcem se je vedno znova vrnil na vrh, dokazoval vztrajnost in predanost športu ter kot globalna ikona prispeval k popularizaciji golfa.

Oče ga je učil tehničnih veščin in discipline, mama mu je privzgojila čustveno in mentalno trdnost.

S sedmimi leti je že sodeloval na lokalnih turnirjih, pri osmih je začel osvajati prve nagrade.

Osvojil je 15 skupnih zmag na štirih najprestižnejših turnirjih na svetu.

Ima svojo fundacijo, ki podpira izobraževalne in športne programe za mlade.

Ponosen je na hčerko Sam in sina Charlieja.

Tri leta je bil s smučarko Lindsey Vonn, pred kratkim je potrdil razmerje z Vanesso Trump.