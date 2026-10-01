Bilo je nekoč: Tommy Lee Jones (Suzy)

Filmski in televizijski igralec ter režiser se je rodil v San Sabi v Teksasu. Na Harvardu je diplomiral iz angleške književnosti, že med študijem nastopal v gledališču, po selitvi v New York leta 1969 pa začel poklicno igralsko kariero. Sprva je nastopal predvsem v televizijskih serijah in filmih, večjo prepoznavnost je dosegel v osemdesetih in devetdesetih letih.
Znan je po upodabljanju resnih likov, pogosto policistov, vojakov, politikov in drugih mož z močnim značajem. Med njegove najbolj znane filme sodijo JFK, Begunec, Možje v črnem, Ni prostora za starce, Klient, Oblegani in Lincoln. Leta 1995 je v filmu Batman za vedno nastopil kot zlikovec z dvema obrazoma, Harvey Dent. V drugem zakonu s Kimberleo Cloughley sta se mu rodila sin in hčerka, od leta 2001 pa je poročen s fotografinjo Dawn Laurel. Velja za enega najprepoznavnejših ameriških karakternih igralcev svoje generacije, njegovi zaščitni znaki so umirjen nastop, globok glas in izrazita prezenca na filmskem platnu.