Bilo je nekoč: Tommy Lee Jones (Suzy)

Filmski in televizijski igralec ter režiser se je rodil v San Sabi v Teksasu. Na Harvardu je diplomiral iz angleške književnosti, že med študijem nastopal v gledališču, po selitvi v New York leta 1969 pa začel poklicno igralsko kariero. Sprva je nastopal predvsem v televizijskih serijah in filmih, večjo prepoznavnost je dosegel v osemdesetih in devetdesetih letih.

Znan je po upodabljanju resnih likov, pogosto policistov, vojakov, politikov in drugih mož z močnim značajem. Med njegove najbolj znane filme sodijo JFK, Begunec, Možje v črnem, Ni prostora za starce, Klient, Oblegani in Lincoln. Leta 1995 je v filmu Batman za vedno nastopil kot zlikovec z dvema obrazoma, Harvey Dent. V drugem zakonu s Kimberleo Cloughley sta se mu rodila sin in hčerka, od leta 2001 pa je poročen s fotografinjo Dawn Laurel. Velja za enega najprepoznavnejših ameriških karakternih igralcev svoje generacije, njegovi zaščitni znaki so umirjen nastop, globok glas in izrazita prezenca na filmskem platnu.

Po diplomi se je preselil v New York, kjer je dobil prve poklicne igralske vloge.

Teksaški naglas, robustna zunanjost in umirjen nastop so postali njegovi prepoznavni igralski aduti.

Za vlogo v filmu Begunec je leta 1994 prejel zlati globus in oskarja za najboljšega stranskega igralca.

Leta 2005 je režiral film Trikrat pokopani Melquiades Estrada in v njem tudi igral.

Na začetku letošnjega leta je umrla njegova 34-letna hči.

V Teksasu ima ranč, je strasten igralec pola in izkušen konjenik.