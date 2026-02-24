Bilo je nekoč: Tyne Daly (Suzy)

Čeprav sta bila oče in mama igralca, je sprva razmišljala o glasbeni karieri, vendar jo je pozneje prevzela igra in se je odločila za študij gledališča na kalifornijski univerzi. Njena kariera se je začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je nastopala v različnih gledaliških produkcijah. Večjo prepoznavnost je prvič dosegla z vlogo v televizijski seriji Cagney & Lacey, v kateri je med letoma 1982 in 1988 igrala detektivko Mary Beth Lacey, za vlogo je prejela šest nominacij za emmyja, štirikrat je bila z njim nagrajena. Znana je tudi po nastopih na Broadwayu, vključno z vlogo Rose v drami Cigan, v kateri je za upodobitev dominantne, ambiciozne mame glavnih likov leta 1990 prejela nagrado tony. Cenjena je zaradi sposobnosti ustvarjanja močnih in kompleksnih likov, njena dolgoletna kariera je prepletena z izjemnim talentom in predanostjo, ki sta ji prinesla mnoge nagrade in pohvale.

Po zaslugi staršev je od mladih nog spoznavala življenje na odru in pred kamero.

V New Yorku je obiskovala umetniške šole, vključno s prestižno srednjo šolo uprizoritvene umetnosti.

Serija Cagney & Lacey, v kateri je igrala zaposleno mamo, je prejela 14 emmyjev.

Od leta 1966 do 1990 je bila poročena z igralcem in režiserjem Georgom Stanfordom Brownom, s katerim ima tri hčerke.

Leta 2015 je v filmu Zdravo, ime mi je Doris igrala prijateljico glavne junakinje.

Zasebnega življenja ne izpostavlja javnosti.