Bilo je nekoč: Whoopi Goldberg (Suzy)

Kot Caryn Elaine Johnson se je rodila v New Yorku. Zgodaj je pokazala smisel za humor in pripovedovanje zgodb, šola pa ji je povzročala težave. Leta 1974 je odšla v Kalifornijo in tam postala aktivna v gledališki skupnosti. Leta 1983 je oblikovala predstavo Spook Show, osnovo za broadwajsko predstavo Whoopi Goldberg, prvič uprizorjeno leta 1984, katere posnetek ji je leta 1985 prinesel grammyja.

Hkrati je začela nastopati v manjših televizijskih in filmskih vlogah, kar je leta 1985 vodilo do njenega preboja s filmom Barva škrlata. Za vlogo Celie je bila nominirana za oskarja in dobila zlati globus. Že v zgodnji mladosti je bila zasvojena z drogami, v osemdesetih zdrsnila nazaj v težko odvisnost in jo na koncu premagala. Kot prejemnica nagrad emmy, grammy, oskar in tony je ena redkih umetnic z dosežkom EGOT. V oddaji The View izpostavlja družbena in politična vprašanja, je aktivistka za človekove pravice, LGBTQ+ skupnost in enakopravnost žensk ter ena najvplivnejših medijskih osebnosti.

Učitelji njenih težav z disleksijo niso prepoznali, zato so jo pogosto označevali za neumno.

Umetniško ime je dobila po blazini za potegavščine, priimek Goldberg si je izbrala, ker ji je zvenel primernejši za svet zabave.

Z bratom ju je vzgajala mama, medicinska sestra in učiteljica, saj je oče, baptistični pridigar, zapustil družino.

Nastopila je v dveh delih Nune pojejo.

Iz prvega zakona z Alvinom Martinom ima hčerko Alex Martin, po tretji ločitvi je iskreno priznala, da zakonsko življenje ni zanjo.

Leta 2001 je za izjemen prispevek k zabavni industriji dobila zvezdo na Pločniku slavnih.