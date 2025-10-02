Bilo je nekoč: Zucchero (Suzy)

Kot Adelmo Fornaciari se je rodil v Roncocesi v Italiji. Imel je skromno otroštvo, a polno pristnega stika z naravo. V mladosti je želel postati veterinar, vendar je raje izbral glasbo. Ko mu je prijatelj še kot najstniku predstavil blues in soul, ga je ta očaral. V glasbi je bil samouk, naučil se je igrati klavir in nato kitaro, glasbeno kariero pa začel v sedemdesetih letih, ko je s prijatelji igral na lokalnih zabavah.

Ker si kot otrok ni mogel privoščiti profesionalnih glasbil, je prvo kitaro ustvaril z vrvico iz ribiškega najlona.

Njegova prva skupina se je imenovala Le Nuove Luci.

Sodeloval je s številnimi velikimi svetovnimi imeni, kot so Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Miles Davis in B. B. King.

Po vsem svetu prodal več kot 60 milijonov plošč.

Iz prvega zakona z Angelo Figlie ima dve hčerki, iz sedanje zveze sina.

Preboj je z albumom Blue's in uspešnico Senza una donna, ki jo je pozneje posnel tudi v duetu s Paulom Youngom, doživel leta 1987. Njegov album Oro Incenso & Birra iz leta 1989 velja za enega najbolje prodajanih v Italiji. S partnerico Francesco Mozer živi na posestvu v Toskani in rad poudarja, da mu življenje na podeželju omogoča povezavo s seboj. Je eden najbolj prepoznavnih italijanskih pevcev, njegova glasba presega meje držav, žanrov in kultur, kar mu je omogočilo povezovanje z velikimi imeni bluesa, rocka, popa in klasične glasbe.

Petindvajsetega septembra je praznoval 70. rojstni dan.