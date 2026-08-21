Bine in Katarina Volčič: Zdaj sva iskreno srečna (Suzy)

INTERVJU

Skupaj sta prestala zahtevne preizkušnje, ki bi marsikoga oddaljile, a njiju so povezale še tesneje.

Na Posestvo Monstera v Motovcih smo vstopili kot gostje, a odšli z občutkom, da smo se za nekaj ur potopili v drugačen svet. Zakonca Volčič sta nas očarala že ob prvem koraku čez prag – ne le s čudovitim domom, temveč predvsem z načinom, kako živita, ustvarjata in sprejemata ljudi. Kuharski mojster danes izžareva povsem novo energijo, saj meja ne premika več le v kuhinji, ampak predvsem pri sebi. Prav zato je njuna zgodba tako posebna. Prepričali smo se, da vikendi za goste niso klasično razvajanje, temveč doživetja z izrazitim osebnim podpisom. Do tega, kar ustvarjata danes, pa gostitelja ...