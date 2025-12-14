Bine Volčič ga je dobil po osmih urah (Suzy)

V njegovem priimku se morda skriva majhen volk, na prsi pa si je dal tetovirati precej velikega. Bine Volčič ima novo telesno poslikavo, ki jo je ponosno pokazal spletnim prijateljem. Ob tem je razkril, da je pod prsti umetnika Mitje Kelenca nastajala kar osem ur. Kuharski mojster, ki je pred nekaj leti kupil posest v Prekmurju in se tja preselil z družino, je znan kot velik ljubitelj tetovaž. Prvo si je omislil pri osemnajstih letih, od takrat naprej pa redno obiskuje najboljše mojstre, ki so na njegovem telesu pustili zanimive sledi. Koliko jih ima, niti sam dobro ne ve, a prizna, da jih kar nekaj najbrž ne bomo videli nikoli.

Lani si je dal na vrat tetovirati monstero.

»Priznam samo tiste dele telesa, ki so vidni,« se je pred časom pošalil. »Ostalo ni pomembno.« Lani se je nekdanji sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija odločil za drzno potezo, in sicer si je dal na vrat vtetovirati monstero, ki predstavlja ime njegove prejšnje restavracije in sedanje posesti. Tetovaža je precej velika in izjemno detajlna, Bine pa jo je tudi takrat ponosno pokazal na družabnih omrežjih.