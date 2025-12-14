  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TETOVAŽA

Bine Volčič ga je dobil po osmih urah (Suzy)

Po novem ima na prsih nevarnega volka.
Po novem ima na prsih nevarnega volka.
Po novem ima na prsih nevarnega volka.
A. K., foto osebni arhiv/instagram
 14. 12. 2025 | 21:25
1:16
A+A-

V njegovem priimku se morda skriva majhen volk, na prsi pa si je dal tetovirati precej velikega. Bine Volčič ima novo telesno poslikavo, ki jo je ponosno pokazal spletnim prijateljem. Ob tem je razkril, da je pod prsti umetnika Mitje Kelenca nastajala kar osem ur. Kuharski mojster, ki je pred nekaj leti kupil posest v Prekmurju in se tja preselil z družino, je znan kot velik ljubitelj tetovaž. Prvo si je omislil pri osemnajstih letih, od takrat naprej pa redno obiskuje najboljše mojstre, ki so na njegovem telesu pustili zanimive sledi. Koliko jih ima, niti sam dobro ne ve, a prizna, da jih kar nekaj najbrž ne bomo videli nikoli.

Lani si je dal na vrat tetovirati monstero.
Lani si je dal na vrat tetovirati monstero.

»Priznam samo tiste dele telesa, ki so vidni,« se je pred časom pošalil. »Ostalo ni pomembno.« Lani se je nekdanji sodnik kuharskega šova MasterChef Slovenija odločil za drzno potezo, in sicer si je dal na vrat vtetovirati monstero, ki predstavlja ime njegove prejšnje restavracije in sedanje posesti. Tetovaža je precej velika in izjemno detajlna, Bine pa jo je tudi takrat ponosno pokazal na družabnih omrežjih.

 

Več iz teme

Masterchef SlovenijatetovažaBine VolčičSuzy
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA 2026

V tej evropski državi 17 kandidatov za letošnjo Evrovizijo napovedalo bojkot tekmovanja

Udeleženci tamkajšnjega nacionalnega tekmovanja so v izjavi za javnost protestirali proti kontroverznemu sodelovanju Izraela.
14. 12. 2025 | 20:25
20:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
SVETOVALNICA

Izpoved mame: Občutek imam, da sem v tej družini samo zato, da stvari funkcionirajo

Pisala nam je bralka, ki ne najde več moči, saj je v svoji družini povsem preslišana.
Tjaša M. Kos14. 12. 2025 | 20:20
20:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Dramatična nesreča v naselju: voznik izgubil nadzor in trčil v betonski jašek

Poškodovanega so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje.
14. 12. 2025 | 20:02
19:15
Novice  |  Svet
TERORISTIČNI NAPAD

Sadjar je v Sydneyju razorožil napadalca. Ranjen je, operirali ga bodo

»Nahaja se v bolnišnici in ne vemo natančno, kakšno je njegovo notranje stanje. Upamo, da bo v redu. On je junak, stoodstotno.«
14. 12. 2025 | 19:15
19:05
Razno
PU KRANJ

Nesreča v semaforiziranem križišču v Kranju: voznica (27) odvzela prednost, štirje udeleženci končali v bolnišnici

Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.
14. 12. 2025 | 19:05
18:25
Bulvar  |  Domači trači
OSTAL JE SAM

Josip (Ljubezen po domače) s stavkom šokiral gledalce in razkril njegov pravi pogled na ženske

Katica je pred kamerami povedala naravnost, brez ovinkarjenja: v zadnjem času je čutila, da se je Josip oddaljil ...
14. 12. 2025 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki